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  • RFT XV1433_00_EU9
  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • RFT XV1433_00_EU9

Zamjenski kompletZamjenski komplet za HomeRun serije 2000 i 3000

XV1433/00

2.8

| (4) Recenzije

1 nagrada

Zamjenski komplet za robotske usisivače HomeRun 2000 i 3000

Sve što trebate za održavanje robotskih usisivača serija HomeRun 2000 i 3000. Originalni zamjenski komplet sadržava 2 filtra EPA11, 1 glavnu četku i 1 bočnu četku. Odgovara modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Kompatibilni proizvodi

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2000/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2000/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/20

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3000/01

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3000/02

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3100/01

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3110/02

Originalni zamjenski komplet

Zamjenski komplet za robotske usisivače HomeRun 2000 i 3000

  • 2 filtra EPA11 Zamjenski komplet za robotske usisivače HomeRun 3000

  • 1x glavna četka

  • 1x bočna četka

  • Kompatibilnost: serije 2000 i 3000

Filtar EPA11 pruža odličnu filtraciju

Komplet sadrži 2 filtra EPA11 . Filtar hvata više od 95 % sitne prašine prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Filtar treba mijenjati svakih 3 do 6 mjeseci.

Glavna četka za sve vrste podova

Glavna četka ispod robotskog usisivača otpušta i diže prljavštinu i prašinu za temeljito čišćenje. Mijenjajte glavnu četku svakih 6 do 12 mjeseci.

Temeljito čišćenje uz zidove i duboko u kutovima

Robotski usisivač upotrebljava bočnu četku za čišćenje uz rubove kako bi usmjerio prašinu prema usisnim otvorima za još temeljitije čišćenje. Bočnu četku mijenjajte svakih 6 do 12 mjeseci. Bočna četka lako se pričvršćuje na robotski usisivač za brzo i lako održavanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.8

od 5

4

Recenzije

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Datum upotrebe 2023-11-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Datum upotrebe 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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Upozorenja

  1. Kada se upotrebljava na robotskom usisivaču za usisavanje i brisanje HomeRun Aqua serije 3000 tvrtke Philips.