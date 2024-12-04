XV1433/00
Zamjenski komplet za robotske usisivače HomeRun 2000 i 3000
Sve što trebate za održavanje robotskih usisivača serija HomeRun 2000 i 3000. Originalni zamjenski komplet sadržava 2 filtra EPA11, 1 glavnu četku i 1 bočnu četku. Odgovara modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2 filtra EPA11 Zamjenski komplet za robotske usisivače HomeRun 3000
1x glavna četka
1x bočna četka
Kompatibilnost: serije 2000 i 3000
Komplet sadrži 2 filtra EPA11 . Filtar hvata više od 95 % sitne prašine prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Filtar treba mijenjati svakih 3 do 6 mjeseci.
Glavna četka ispod robotskog usisivača otpušta i diže prljavštinu i prašinu za temeljito čišćenje. Mijenjajte glavnu četku svakih 6 do 12 mjeseci.
Robotski usisivač upotrebljava bočnu četku za čišćenje uz rubove kako bi usmjerio prašinu prema usisnim otvorima za još temeljitije čišćenje. Bočnu četku mijenjajte svakih 6 do 12 mjeseci. Bočna četka lako se pričvršćuje na robotski usisivač za brzo i lako održavanje.
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Nagrade
2.8
od 5
4
Recenzije
Erika67
04/12/2024
Україна
Provjereni kupac
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Datum upotrebe 2023-11-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Datum upotrebe 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Ova recenzija je napravljena za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Kada se upotrebljava na robotskom usisivaču za usisavanje i brisanje HomeRun Aqua serije 3000 tvrtke Philips.