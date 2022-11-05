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  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa

Obustavljeno

Bežične slušalice

TAH5205WT/00

2
| (6) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
A evo i basa
Prekrijte uši i osjetite bas! Ove bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju ističu se gumbom BASS za dublji bas na dodir. Dobit ćete do 29 sati reprodukcije, brzo punjenje i nepopustljivu Bluetooth vezu. Nećete propustiti nijedan ton.
Pogledajte sve prednosti

A evo i basa

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Lagan dizajn

  • Kompaktno preklapanje

  • Do 29 sati reprodukcije

Snažne neodimijske pogonske jedinice od 40 mm. Gumb BASS.

Snažne neodimijske pogonske jedinice od 40 mm. Gumb BASS.

Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju imaju snažne neodimijske akustične pogonske jedinice od 40 mm koje reproduciraju čist zvuk i bogate basove. Ako želite više, jednostavno pritisnite gumb BASS i odmah ćete osjetiti razliku.

29 sati reprodukcije, USB-C punjenje.

29 sati reprodukcije, USB-C punjenje.

Uživajte u 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako se baterija isprazni, brzo punjenje od 15 minuta omogućit će vam reprodukciju od dodatna 4 sata. Odvojiv kabel omogućava vam i žičnu upotrebu ovih slušalica.

Lagan, prilagodljiv i podstavljen obruč za glavu.

Dostupne u dopadljivim matiranim bojama, ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju podstavljeni obruč koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti. Mekane školjke za uši jasno su označene za lijevo/desno uho te ih možete podesiti pod željeni kut.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.0

od 5

6

Recenzije

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Prednosti

Bassy bassy bassy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Prednosti

skvelý zvuk za slušnú cenu

Mane

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

30/10/2025

Slovensko

Slovensko

Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.

Prednosti

Dobrý ma bass

Mane

Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi

Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

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  1. Dostupnost funkcija može se razlikovati na temelju kompatibilnost mobilnog telefona.

  2. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.