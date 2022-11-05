2 godine jamstva
Obustavljeno
TAH5205BK/00
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Lagan dizajn
Kompaktno preklapanje
Do 29 sati reprodukcije
Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju imaju snažne neodimijske akustične pogonske jedinice od 40 mm koje reproduciraju čist zvuk i bogate basove. Ako želite više, jednostavno pritisnite gumb BASS i odmah ćete osjetiti razliku.
Uživajte u 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako se baterija isprazni, brzo punjenje od 15 minuta omogućit će vam reprodukciju od dodatna 4 sata. Odvojiv kabel omogućava vam i žičnu upotrebu ovih slušalica.
Dostupne u dopadljivim matiranim bojama, ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju podstavljeni obruč koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti. Mekane školjke za uši jasno su označene za lijevo/desno uho te ih možete podesiti pod željeni kut.
2.0
od 5
6
Recenzije
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Prednosti
Bassy bassy bassy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Provjereni kupac
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Prednosti
skvelý zvuk za slušnú cenu
Mane
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Sorved
30/10/2025
Slovensko
Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.
Prednosti
Dobrý ma bass
Mane
Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi
Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ova recenzija je napravljena za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Dostupnost funkcija može se razlikovati na temelju kompatibilnost mobilnog telefona.
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.