ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Saeco GranAroma Automatski aparat za espresso

Podrška

Saeco GranAromaAutomatski aparat za espresso

SM6480/00

Saeco GranAroma Automatski aparat za espresso

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)

  • PDF dat., 633.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine

  • PDF dat., 1.6 MB
  • 13 May 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći