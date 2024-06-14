2 godine jamstva
EP5547/90
PSA3218/01
PSA3228/01
EP4341/51
EP2336/40
EP3347/90
EP2224/10
EP4327/90
SM6480/00
SM6582/30
Jednako kao i CA6704/60
Za 6 uporaba – upotrebljavajte mjesečno
Produžite radni vijek aparata
Skuhajte ukusniju kavu
Redovitim održavanjem osiguravaju se najbolji okus i aroma iz aparata za espresso Philips i Saeco.
Naše tablete za uklanjanje ulja od kave uklanjaju sve ostatke ulja od kave, istovremeno osiguravajući učinkovit rad aparata za espresso i najbolje rezultate. Preporučujemo da ovaj ciklus pokrenete barem jednom mjesečno.
Produžite vijek trajanja aparata za espresso i uživajte u maksimalnom potencijalu svog aparata. Kako biste osigurali savršene radne značajke tijekom vremena, aparat očistite jednom mjesečno ili nakon svakih 500 šalica kave
5.0
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
14/06/2024
Slovensko
Kávovar super
Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Lidu
03/05/2021
Česká republika
Spokojenost
Tablety používám již cca 3/4 roku každý měsíc od pořízení kávovaru LatteGo 5400. Čištění je rychlé, krásně se kávovar vyčistí a já si nemohu pomoc, ale vždycky se na čištění těším :-D
Prednosti
Tablety vydrží dlouho a krásně vyčistí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
bambino 1
02/05/2021
Česká republika
Provjereni kupac
učinné
spokojenost a jednoduchost používání pro údržbu kávovaru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco