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  • Skuhajte ukusniju kavu
  • Skuhajte ukusniju kavu

Tablete za uklanjanje ulja od kave

CA6704/10

5
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Skuhajte ukusniju kavu
Uživajte u svježoj kavi, a ne talogu! Ovaj proizvod uklanja talog ulja kave iz jedinice za kuhanje u aparatu za kavu. Upotrebljavajte samo filtar za vodu AquaClean tvrtke Philips kako biste osigurali maksimalno trajanje i sigurnost Philips i Saeco aparata.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5500

Serija 5500
Automatski aparat za espresso

EP5547/90

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Poluautomatski aparat za espresso

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Poluautomatski aparat za espresso

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparat za espresso

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espresso

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Automatski aparat za espresso

EP2224/10

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparat za espresso

EP4327/90

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6582/30

Održite aparat za kuhanje čistim

Skuhajte ukusniju kavu

  • Jednako kao i CA6704/60

  • Za 6 uporaba – upotrebljavajte mjesečno

  • Produžite radni vijek aparata

  • Skuhajte ukusniju kavu

Održava okus kave s vremenom

Održava okus kave s vremenom

Redovitim održavanjem osiguravaju se najbolji okus i aroma iz aparata za espresso Philips i Saeco.

Štiti aparate za espresso od začepljenja ostacima kave

Štiti aparate za espresso od začepljenja ostacima kave

Naše tablete za uklanjanje ulja od kave uklanjaju sve ostatke ulja od kave, istovremeno osiguravajući učinkovit rad aparata za espresso i najbolje rezultate. Preporučujemo da ovaj ciklus pokrenete barem jednom mjesečno.

Redovitim čišćenjem produžava se trajanje aparata za espresso

Redovitim čišćenjem produžava se trajanje aparata za espresso

Produžite vijek trajanja aparata za espresso i uživajte u maksimalnom potencijalu svog aparata. Kako biste osigurali savršene radne značajke tijekom vremena, aparat očistite jednom mjesečno ili nakon svakih 500 šalica kave

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/06/2024

Slovensko

Slovensko

Kávovar super

Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

03/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Tablety používám již cca 3/4 roku každý měsíc od pořízení kávovaru LatteGo 5400. Čištění je rychlé, krásně se kávovar vyčistí a já si nemohu pomoc, ale vždycky se na čištění těším :-D

Prednosti

Tablety vydrží dlouho a krásně vyčistí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

02/05/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

učinné

spokojenost a jednoduchost používání pro údržbu kávovaru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

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