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  • Produžuje radni vijek aparata
  • Produžuje radni vijek aparata
  • Produžuje radni vijek aparata
  • Produžuje radni vijek aparata

Komplet za održavanje

CA6707/10

4.7
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Produžuje radni vijek aparata
Komplet za održavanje omogućuje vam da savršeno održavate svoje aparate za kavu tako da budu čisti i rade besprijekorno. Upotrebljavajte samo komplet za održavanje tvrtke Philips kako biste osigurali maksimalno trajanje i sigurnost Philips i Saeco aparata.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espresso

EP3347/90

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6582/30

Skuhajte ukusniju kavu

Produžuje radni vijek aparata

  • Jednako kao i CA6707/00

  • Komplet za potpunu zaštitu

  • 2 filtra AquaClean i mast

  • 6x sredstvo za skl. za mlijeko i 6x sredstvo za uklanjanje ulja

Do 5000 šalica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

Do 5000 šalica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

Naš novi i patentirani izum, filter za vodu AquaClean omogućit će vam da maksimalno iskoristite svoj automatizirani aparat za kavu. Zamjenom filtera kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica, a ujedno ćete moći uživati u čistoj vodi bez nečistoća. Osim toga, alarm obavijesti za uklanjanje kamenca automatski će se deaktivirati nakon što ugradite AquaClean u svoj aparat za kavu

Osigurava neometan rad pomičnih dijelova aparata

Osigurava neometan rad pomičnih dijelova aparata

Zahvaljujući masti za podmazivanje, sklop za kuhanje aparata za espresso možete održavati u savršenom stanju. Mast je u potpunosti sigurna.

Čišća voda produžuje trajanje aparata za espresso

Čišća voda produžuje trajanje aparata za espresso

Filter za vodu produžuje vijek trajanja aparata za espresso, omogućavajući vam dugo uživanje u najukusnijoj kavi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Prednosti

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Prednosti

rychlá káva

Mane

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.