2 godine jamstva
Jednako kao i CA6707/00
Komplet za potpunu zaštitu
2 filtra AquaClean i mast
6x sredstvo za skl. za mlijeko i 6x sredstvo za uklanjanje ulja
Naš novi i patentirani izum, filter za vodu AquaClean omogućit će vam da maksimalno iskoristite svoj automatizirani aparat za kavu. Zamjenom filtera kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica, a ujedno ćete moći uživati u čistoj vodi bez nečistoća. Osim toga, alarm obavijesti za uklanjanje kamenca automatski će se deaktivirati nakon što ugradite AquaClean u svoj aparat za kavu
Zahvaljujući masti za podmazivanje, sklop za kuhanje aparata za espresso možete održavati u savršenom stanju. Mast je u potpunosti sigurna.
Filter za vodu produžuje vijek trajanja aparata za espresso, omogućavajući vam dugo uživanje u najukusnijoj kavi.
4.7
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Prednosti
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Prednosti
rychlá káva
Mane
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.