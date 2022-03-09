2 godine jamstva
CA6903/00
Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*
Produžite radni vijek aparata
1 filtar AquaClean
Aktiviranjem filtra AquaClean automatski se deaktivira alarm za uklanjanje kamenca. Možete neograničeno uživati u najkvalitetnijoj kavi bez truda – tek nakon 8 zamjena filtra aparat će ponovo aktivirati alarm za uklanjanje kamenca. Aparati opremljeni filtrom AquaClean imaju naljepnicu na spremniku za vodu.
Ova izdržljiva značajka ne može se lakše postaviti. Samo priključite filtar AquaClean u spremnik za vodu Saeco super-automatskog aparata za espresso, aktivirajte ga putem korisničkog sučelja i bit ćete spremni uživati u do 5000 šalica čiste kave bez potrebe za uklanjanjem kamenca*.
AquaClean će pomoći u očuvanju okusa kave duže vrijeme i spriječiti začepljenje aparata zahvaljujući inovativnim značajkama kao što su tehnologija za izmjenu iona, Philipsov originalni protok vode i mikroporozni filtar.
5.0
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dokonalý produkt
V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.
Prednosti
Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.
Mane
Cena je dosti vysoká.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Zdeno700
19/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Spokojenost jako vždy
Kvalita Philips mi dává jistotu, že výrobek je kvalitní a bezproblémový
Prednosti
Funguje jak má
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Petterko
17/03/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Philips Filtr
Originál filtr zaručuje dobrou kvalitu vody. Spoklojenost.
Prednosti
Original filtr
Mane
Nic
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.