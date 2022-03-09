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  • Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*
  • Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*
  • Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*
  • Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*

Dodaci za održavanjeFiltar protiv kamenca i za pročišćavanje vode

CA6903/10

5
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*
Inovativni filtar za vodu AquaClean smanjuje nakupljanje kamenca. Uživajte u svježoj kavi od čiste vode. Upotrebljavajte samo filtar za vodu AquaClean tvrtke Philips kako biste osigurali maksimalno trajanje i sigurnost Philips i Saeco aparata.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5500

Serija 5500
Automatski aparat za espresso

EP5547/90

Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espresso

EP3347/90

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6582/30

Sa svakim filtrom možete uživati u do 625* šalica!

Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*

  • CA6903/00

  • Do 5000 šalica bez uklanjanja kamenca*

  • Produžite radni vijek aparata

  • 1 filtar AquaClean

Aktiviranjem filtra AquaClean deaktivira se alarm za uklanjanje kamenca

Aktiviranjem filtra AquaClean deaktivira se alarm za uklanjanje kamenca

Aktiviranjem filtra AquaClean automatski se deaktivira alarm za uklanjanje kamenca. Možete neograničeno uživati u najkvalitetnijoj kavi bez truda – tek nakon 8 zamjena filtra aparat će ponovo aktivirati alarm za uklanjanje kamenca. Aparati opremljeni filtrom AquaClean imaju naljepnicu na spremniku za vodu.

Aktivirajte filtar bez napora uz sustav click&go

Aktivirajte filtar bez napora uz sustav click&go

Ova izdržljiva značajka ne može se lakše postaviti. Samo priključite filtar AquaClean u spremnik za vodu Saeco super-automatskog aparata za espresso, aktivirajte ga putem korisničkog sučelja i bit ćete spremni uživati u do 5000 šalica čiste kave bez potrebe za uklanjanjem kamenca*.

Aparat se neće začepiti zahvaljujući mikro-poroznom filtru

Aparat se neće začepiti zahvaljujući mikro-poroznom filtru

AquaClean će pomoći u očuvanju okusa kave duže vrijeme i spriječiti začepljenje aparata zahvaljujući inovativnim značajkama kao što su tehnologija za izmjenu iona, Philipsov originalni protok vode i mikroporozni filtar.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dokonalý produkt

V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.

Prednosti

Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.

Mane

Cena je dosti vysoká.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost jako vždy

Kvalita Philips mi dává jistotu, že výrobek je kvalitní a bezproblémový

Prednosti

Funguje jak má

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

17/03/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Philips Filtr

Originál filtr zaručuje dobrou kvalitu vody. Spoklojenost.

Prednosti

Original filtr

Mane

Nic

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.