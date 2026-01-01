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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

SHE3905WT/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Srebrna
Srebrna
Zlatna
Zlatna
Bogati bas
Uživajte u kvalitetnoj glazbi i zvukovima poziva. Ovalni umeci imaju 3 veličine kapica za optimalno prianjanje i dubok bas. Vakuumski metalizirana kućišta karakterizira elegancija i kvaliteta završne obrade. Mikrofon na kabelu i kontrola olakšavaju hands-free telefonske pozive.
Pogledajte sve prednosti

Glazba i pozivi zvuče bolje uz ovalnu zvučnu cijev

Bogati bas

  • Bijela

Meke silikonske kapice za uši u 3 veličine za dobro prianjanje i savršeno pristajanje

Meke silikonske kapice za uši u 3 veličine za dobro prianjanje i savršeno pristajanje

Kapice za uši dostupne su u 3 veličine (male, srednje i velike) pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.

Mikrofon na kabelu i jednostavni kontrolni prekidač između glazbe i poziva

Mikrofon na kabelu i jednostavni kontrolni prekidač između glazbe i poziva

Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.

Kompaktni učinkoviti zvučnici za snažan zvuk i bogat bas

Kompaktni učinkoviti zvučnici za snažan zvuk i bogat bas

Kompaktni učinkoviti zvučnici osiguravaju dobro pristajanje i pružaju precizan zvuk bogatog basa, idealan za uživanje u slušanju.

Tehničke specifikacije

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