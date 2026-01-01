2 godine jamstva
Obustavljeno
SHE3905SL/00
Srebrna
Kapice za uši dostupne su u 3 veličine (male, srednje i velike) pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.
Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.
Kompaktni učinkoviti zvučnici osiguravaju dobro pristajanje i pružaju precizan zvuk bogatog basa, idealan za uživanje u slušanju.
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