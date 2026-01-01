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  • Jasni ritmovi, snažan bas
  • Jasni ritmovi, snažan bas
  • Jasni ritmovi, snažan bas
  • Jasni ritmovi, snažan bas
  • Jasni ritmovi, snažan bas
  • Jasni ritmovi, snažan bas

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHE3855SL/00

Dostupno

Srebrna
Srebrna
Srebrna/siva
Srebrna/siva
Zlatna
Zlatna
Jasni ritmovi, snažan bas
Elegantne Philips Chromz slušalice koje se umeću u uho reproduciraju snažan bas, udobne su i dobro izgledaju. Asortiman vakuumski metaliziranih, matiranih boja premaza usklađen je s telefonima iPhone 6S.
Pogledajte sve prednosti

Kvalitetna vakuumska metalizirana matirana završna obrada

Jasni ritmovi, snažan bas

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

3 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

3 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

Kapice za uši dostupne su u 3 veličine – male, srednje i velike – pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva, kako biste mogli ostati uvijek povezani.

Vakuumski metalizirani, elegantni matirani premaz pruža dodatnu zaštitu

Vakuumski metalizirani, elegantni matirani premaz pruža dodatnu zaštitu

Kvalitetan vakuumski metalizirani matirani premaz pruža dodatnu zaštitu površine i savršeno se uklapa s telefonom iPhone 6S.

Tehničke specifikacije

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