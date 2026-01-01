2 godine jamstva
Obustavljeno
SHE3855SG/00
Dostupno
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kapice za uši dostupne su u 3 veličine – male, srednje i velike – pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.
Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva, kako biste mogli ostati uvijek povezani.
Kvalitetan vakuumski metalizirani matirani premaz pruža dodatnu zaštitu površine i savršeno se uklapa s telefonom iPhone 6S.
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