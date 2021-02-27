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  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
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  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

Obustavljeno

SH30Zamjenske glave za brijanje

SH30/50

4.7
| (59) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse. Kompatibilno s aparatima za brijanje serija 3000 i 1000.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Električni aparat za brijanje

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S3244/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S3343/13

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Električni aparat za mokro i suho brijanje

X3001/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Električni aparat za mokro i suho brijanje

X3003/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Električni aparat za mokro i suho brijanje

X3051/00

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

S3233/52

Zamijenite svaka 24 mjeseca kako bi aparat za brijanje bio kao nov

Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

  • Oštrice PowerCut

  • Odgovara seriji S1000, S2000, S3000

  • Odgovara seriji S5000 sa zaobljenim oblikom

Dosljedno glatko brijanje

Dosljedno glatko brijanje

27 oštrica koje se same oštre ujednačeno režu svaku dlačicu točno iznad kože i svaki put daju glatke i ujednačene rezultate. Naše oštrice koje se same oštre ostaju kao nove 2 godine.

Za aparate za brijanje serije 1000, 2000, 3000 i 5000 (zaobljeni oblik)

Za aparate za brijanje serije 1000, 2000, 3000 i 5000 (zaobljeni oblik)

Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories

Jednostavna zamjena glava za brijanje

Jednostavna zamjena glava za brijanje

1. Otvorite aparat za brijanje pritiskom tipke za otpuštanje; 2. Izvadite držač okretanjem brave u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamjenske; provjerite jesu li glave pravilno poravnate; 4. Vratite držač i pričvrstite ga okretanjem brave u smjeru kazaljke na satu; 5. Nakon što pravilno zatvorite glavu za brijanje, čut ćete „klik”.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

59

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

27/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vječno

Ugodno i brzo brijanje. Imam HQ 5421 model već 21 godinu i nikad nikakvih problema.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř

jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně

Prednosti

vše v pořádku

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

06/04/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek

Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

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