2 godine jamstva
Obustavljeno
S1142/00
S3144/00
S3244/12
S3343/13
X3001/00
X3003/00
X3051/00
S3233/52
Oštrice PowerCut
Odgovara seriji S1000, S2000, S3000
Odgovara seriji S5000 sa zaobljenim oblikom
27 oštrica koje se same oštre ujednačeno režu svaku dlačicu točno iznad kože i svaki put daju glatke i ujednačene rezultate. Naše oštrice koje se same oštre ostaju kao nove 2 godine.
Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories
1. Otvorite aparat za brijanje pritiskom tipke za otpuštanje; 2. Izvadite držač okretanjem brave u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamjenske; provjerite jesu li glave pravilno poravnate; 4. Vratite držač i pričvrstite ga okretanjem brave u smjeru kazaljke na satu; 5. Nakon što pravilno zatvorite glavu za brijanje, čut ćete „klik”.
4.7
od 5
59
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Puch boy
27/02/2021
Hrvatska
Vječno
Ugodno i brzo brijanje. Imam HQ 5421 model već 21 godinu i nikad nikakvih problema.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje
kalimeroHK
15/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř
jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně
Prednosti
vše v pořádku
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
omouch
06/04/2019
Česká republika
Výborný výrobek
Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
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