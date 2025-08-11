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  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje
  • Ugodno, glatko brijanje

2+1 produljeno jamstvo

Shaver 3000X SeriesElektrični aparat za mokro i suho brijanje

X3001/00

4.6
| (618) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ugodno, glatko brijanje
Električni aparat za mokro i suho brijanje Philips Shaver 3000X Series pruža vam ugodno i glatko brijanje, a ujedno je isplativ. Uz 27 PowerCut oštrica koje se same oštre, mogućnost mokrog i suhog brijanja te skočni trimer, ovaj aparat za brijanje omogućuje jednostavno brijanje i uvijek je pouzdan.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinProtect

Ugodno, glatko brijanje

  • Oštrice PowerCut

  • Aparat za mokro i suho brijanje

  • Nehrđajući sustav za brijanje

  • 4D fleksibilne glave

Oštrice PowerCut za ujednačeno, glatko brijanje

Oštrice PowerCut za ujednačeno, glatko brijanje

Dvadeset i sedam oštrica koje se same oštre ujednačeno režu svaku dlačicu točno iznad kože i svaki put daju glatke, jednake rezultate. Naše oštrice koje se same oštre ostaju kao nove 2 godine.

Vlažno i suho brijanje iznad umivaonika ili pod tušem

Vlažno i suho brijanje iznad umivaonika ili pod tušem

Odaberite suho brijanje ili upotrijebite omiljenu pjenu ili gel za osvježavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.

4D fleksibilne glave prate vaše lice za udobno brijanje

4D fleksibilne glave prate vaše lice za udobno brijanje

Lebdeće glave pomiču se u četiri smjera za ujednačen kontakt s kožom i štite je od posjekotina.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

618

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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