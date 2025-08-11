2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice PowerCut
Aparat za mokro i suho brijanje
Nehrđajući sustav za brijanje
4D fleksibilne glave
Dvadeset i sedam oštrica koje se same oštre ujednačeno režu svaku dlačicu točno iznad kože i svaki put daju glatke, jednake rezultate. Naše oštrice koje se same oštre ostaju kao nove 2 godine.
Odaberite suho brijanje ili upotrijebite omiljenu pjenu ili gel za osvježavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.
Lebdeće glave pomiču se u četiri smjera za ujednačen kontakt s kožom i štite je od posjekotina.
4.6
od 5
618
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lakerboy
11/08/2025
Hrvatska
Vrhunske perfomanse.
Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
EugenP
08/02/2023
Hrvatska
Odličan
Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....
Prednosti
Ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Ada973
17/12/2022
Hrvatska
Philips
Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000