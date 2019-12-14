ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje
  • Jednostavno glatko i ugodno brijanje

Shaver series 3000Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

S3233/52

4.7
| (429) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno glatko i ugodno brijanje
Aparat za brijanje tvrtke Philips serije 3000 omogućava praktično i ugodno brijanje. Zahvaljujući svojim 5D pokretnim i fleksibilnim glavama, sustavu oštrica PowerCut i funkciji mokrog ili suhog brijanja, osigurava glatku kožu i pouzdane rezultate.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Jednostavno glatko i ugodno brijanje

  • 5D pokretne i fleksibilne glave

  • Oštrice PowerCut

  • 60 minuta brijanja, 1 sat punjenja

  • Putna torbica

Prati konture lica radi ugodnog brijanja

Prati konture lica radi ugodnog brijanja

Aparat za brijanje serije 3000 tvrtke Philips može se zakretati u pet smjerova, za pristup svakoj konturi lica i vrata. Ovaj aparat za bradu sve dlačice podrezuje iznad razine kože, za uglađene i ujednačene rezultate.

Klize kožom pružajući glatko i ujednačeno brijanje

Klize kožom pružajući glatko i ujednačeno brijanje

Aparat za brijanje tvrtke Philips pruža glatko i ugodno brijanje. Njegovih 27 oštrica PowerCut podrezuju svaku dlačicu točno iznad razine kože, pružajući glatko i ujednačeno brijanje svaki put. 

Odaberite praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Odaberite praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Aparat za mokro i suho brijanje koji se prilagođava vašim željama. Odaberite praktično suho brijanje ili upotrijebite omiljenu pjenu ili gel za osvježavajuće mokro brijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

429

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

14/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

22/06/2026

Slovensko

Slovensko

Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).

Prednosti

ľahký + tichý + šikovný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

27/09/2023

Slovensko

Slovensko

Perfektný strojček

roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips

Prednosti

Holí veľmi kvalitne

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi