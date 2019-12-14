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  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
  • Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži

2+1 produljeno jamstvo

Shaver 3000 SeriesElektrični aparat za mokro i suho brijanje

S3244/12

4.7
| (429) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži
Električni aparat za mokro i suho brijanje Philips Shaver 3000 Series pruža vam ugodno, glatko brijanje, čak i na osjetljivoj koži. Uz 5D pokretne i fleksibilne glave, 27 PowerCut oštrica koje se same oštre te mogućnost mokrog i suhog brijanja, ovaj će vam aparat za brijanje uvijek osigurati odlične, pouzdane rezultate.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinProtect

Ugodno, glatko brijanje. Čak i na osjetljivoj koži

  • 5D pokretne i fleksibilne glave

  • Oštrice PowerCut

  • Nehrđajući sustav za brijanje

  • Aparat za mokro i suho brijanje

5D okretne i fleksibilne glave ne odmiču se od kutova i kontura

5D okretne i fleksibilne glave ne odmiču se od kutova i kontura

Prilagođavanjem i okretanjem u pet smjerova glava prati svaku konturu lica režući točno iznad kože za glatko, udobno brijanje čak i na osjetljivoj koži.

Oštrice PowerCut za ujednačeno, glatko brijanje

Oštrice PowerCut za ujednačeno, glatko brijanje

Dvadeset i sedam oštrica koje se same oštre ujednačeno režu svaku dlačicu točno iznad kože i svaki put daju glatke, jednake rezultate. Naše oštrice koje se same oštre ostaju kao nove 2 godine.

Vlažno i suho brijanje iznad umivaonika ili pod tušem

Vlažno i suho brijanje iznad umivaonika ili pod tušem

Odaberite suho brijanje ili upotrijebite omiljenu pjenu ili gel za osvježavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.7

od 5

429

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

14/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

22/06/2026

Slovensko

Slovensko

Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).

Prednosti

ľahký + tichý + šikovný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

27/09/2023

Slovensko

Slovensko

Perfektný strojček

roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips

Prednosti

Holí veľmi kvalitne

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

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