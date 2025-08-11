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  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje
  • Brzo, glatko brijanje

2+1 produljeno jamstvo

Shaver 1000 SeriesElektrični aparat za brijanje

S1142/00

4.6
| (618) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo, glatko brijanje
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Brzo, glatko brijanje

  • Oštrice PowerCut

  • 4D fleksibilne glave

  • Otvaranje jednim dodirom

Oštrice PowerCut za ujednačeno, glatko brijanje

Oštrice PowerCut za ujednačeno, glatko brijanje

Dvadeset i sedam oštrica koje se same oštre ujednačeno režu svaku dlačicu točno iznad kože i svaki put daju glatke, jednake rezultate. Naše oštrice koje se same oštre ostaju kao nove 2 godine.

4D fleksibilne glave prate vaše lice za udobno brijanje

4D fleksibilne glave prate vaše lice za udobno brijanje

Lebdeće glave pomiču se u četiri smjera za ujednačen kontakt s kožom i štite je od posjekotina.

Prikladan za brijanje glave

Prikladan za brijanje glave

Brijač je dizajniran kao svestrano rješenje koje vam omogućuje samopouzdano brijanje lica i glave

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

618

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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