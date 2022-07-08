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Obustavljeno

Philips AventRučna pumpa za izdajanje

SCF310/20

4.6
| (24) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirano za udobnost
Kada ste pod stresom ili u žurbi, može se dogoditi da teže otpuštate mlijeko ili da ga bude manje. Naša pumpa za izdajanje Philips AVENT SCF310/20 dizajnirana je za ugodnije izdajanje.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Pumpa za izdajanje s masažnim jastučićima za optimalnu udobnost

Dizajnirano za udobnost

  • Uključuje bočicu od 4 oz

Klinički dokazani rezultati*

Klinički dokazani rezultati*

Vakuum s blagim usisavanjem Philips AVENT pumpe za izdajanje oponaša bebino sisanje i omogućava otpuštanje veće količine mlijeka nego što se može postići bolničkim dvostrukim električnim pumpama*

Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka

Jedinstveni sustav za lako spremanje mlijeka

Jedinstveni sustav za lako spremanje mlijeka

Olakšajte si život izdajanjem izravno u neku od mnogobrojnih bočica za bebe Philips Avent i spremnika za izdojeno mlijeko koji su vam na raspolaganju i koje možete spremiti u hladnjak ili zamrzivač

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

24

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Lahka uporaba

Lahka za uporabo. Vsi deli se lahko operejo prekuhajo. Na črpalko pašejo vse aventove flaške.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Ročna prsna črpalka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Ročna prsna črpalka

13/02/2022

Magyarország

Magyarország

Tartós és minőségi termék

Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.

Prednosti

Jó minőség, könnyű használat

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Klinički je dokazano da u periodu od 20 minuta izdaja mlijeko brže od bolničke dvostruke pumpe, a istraživanje je provedeno na majkama koje su rodile prije zadanog termina i uzastopno izdajale mlijeko.