2 godine jamstva
Obustavljeno
Uključuje bočicu od 4 oz
Vakuum s blagim usisavanjem Philips AVENT pumpe za izdajanje oponaša bebino sisanje i omogućava otpuštanje veće količine mlijeka nego što se može postići bolničkim dvostrukim električnim pumpama*
Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka
Olakšajte si život izdajanjem izravno u neku od mnogobrojnih bočica za bebe Philips Avent i spremnika za izdojeno mlijeko koji su vam na raspolaganju i koje možete spremiti u hladnjak ili zamrzivač
4.6
od 5
24
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Lahka uporaba
Lahka za uporabo. Vsi deli se lahko operejo prekuhajo. Na črpalko pašejo vse aventove flaške.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Ročna prsna črpalka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Ročna prsna črpalka
Mary0917
13/02/2022
Magyarország
Tartós és minőségi termék
Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.
Prednosti
Jó minőség, könnyű használat
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Geo84
05/04/2021
România
Multumita
Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Klinički je dokazano da u periodu od 20 minuta izdaja mlijeko brže od bolničke dvostruke pumpe, a istraživanje je provedeno na majkama koje su rodile prije zadanog termina i uzastopno izdajale mlijeko.