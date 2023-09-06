2 godine jamstva
Spremanje
Prethodno sterilizirana
25 vrećica
Sigurna i otporna na curenje uz dvostruki zatvarač – sigurno spremanje izdojenog mlijeka je zajamčeno
Zapečaćeni otvor naznačuje da prethodno sterilizirana vrećica nije upotrebljavana, a služi za osiguravanje potpune higijene
Ojačani bočni šavovi i dvoslojni materijal pružaju dodatnu sigurnost da će vaše dragocjeno izdojeno mlijeko biti zaštićeno tijekom spremanja u zamrzivač ili hladnjak
4.9
od 5
139
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana932
06/09/2023
Hrvatska
Odlično i praktično
Preporučujem proizvod. Mlijeko se lako pohranjuje, ne zauzima puno mjesta i praktično je za rukovanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Mali mis8
02/06/2023
Hrvatska
Dio promocije
Odlican proizvod
Jako dobre i kvalitetne vrecice za izdojeno mlijeko,, preporucujem ih svim mamama!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Suzana1
29/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Avent vrecice
Odlican proizvod, sve pohvale. Dizajn super, prakticne su.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.