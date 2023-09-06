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  • Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka
  • Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka
  • Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka
  • Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka
  • Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka

Philips AventVrećice za spremanje izdojenog mlijeka

SCF603/25

4.9
| (139) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka
Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka Philips Avent osiguravaju sigurnost i zaštitu za dragocjeno izdojeno mlijeko. Možete ih držati u hladnjaku ili zamrzivaču. Prethodno su sterilizirane pa se mogu odmah koristiti.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka kapaciteta 180 ml (6 oz)

Vrhunska zaštita izdojenog mlijeka

  • Spremanje

  • Prethodno sterilizirana

  • 25 vrećica

Sigurna i otporna na curenje uz dvostruki zatvarač

Sigurna i otporna na curenje uz dvostruki zatvarač

Sigurna i otporna na curenje uz dvostruki zatvarač – sigurno spremanje izdojenog mlijeka je zajamčeno

Prethodno sterilizirana vrećica sa zapečaćenim otvorom

Prethodno sterilizirana vrećica sa zapečaćenim otvorom

Zapečaćeni otvor naznačuje da prethodno sterilizirana vrećica nije upotrebljavana, a služi za osiguravanje potpune higijene

Ojačani bočni šavovi i dvoslojni materijal omogućavaju spremanje u zamrzivač

Ojačani bočni šavovi i dvoslojni materijal omogućavaju spremanje u zamrzivač

Ojačani bočni šavovi i dvoslojni materijal pružaju dodatnu sigurnost da će vaše dragocjeno izdojeno mlijeko biti zaštićeno tijekom spremanja u zamrzivač ili hladnjak

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

139

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

06/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlično i praktično

Preporučujem proizvod. Mlijeko se lako pohranjuje, ne zauzima puno mjesta i praktično je za rukovanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

02/06/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Jako dobre i kvalitetne vrecice za izdojeno mlijeko,, preporucujem ih svim mamama!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

29/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Avent vrecice

Odlican proizvod, sve pohvale. Dizajn super, prakticne su.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF603/25 Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka

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  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 