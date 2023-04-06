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Philips AventJastučići za grudi

SCF254/61

4.9

| (273) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetna udobnost i pouzdanost

Philips Avent jednokratni jastučići za dojke čine cijeli doživljaj dojenja ugodnijim. Saćasta tekstura, izuzetno tanka i izuzetno upijajuća jezgra te dizajn otporan na curenje koji omogućuje disanje kože osigurat će vam osjećaj suhoće i udobnost danju i noću.

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brend koji preporučuju mame diljem svijeta1

Kompatibilni proizvodi
Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF395/31

Jednostrana električna izdajalica

Jednostrana električna izdajalica

SCF396/31

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF397/31

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Izdajalica

SCF395/01

Ručna izdajalica

Ručna izdajalica

SCF430/16

Ručna izdajalica

Ručna izdajalica

SCF430/20

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF398/11

Izuzetna udobnost i pouzdanost

  • Jednokratni jastučići za dojke

Gornji sloj saćaste teksture

Gornji sloj saćaste teksture

Gornji sloj saćaste teksture mekan je i ugodan na koži.

Izuzetno upijajući materijal jezgre troslojnog dizajna

Izuzetno upijajući materijal jezgre troslojnog dizajna

Izuzetno upijajuća jezgra pomaže u zadržavanju vlage te održava kožu suhom danju i noću.

Vanjski sloj otporan je na curenje i propušta zrak

Vanjski sloj otporan je na curenje pa odjeća ostaje suha, a koža i dalje može disati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

273

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

06/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod i podrška dojenju!

Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu. Svaka preporuka i vrijedi kupiti!

Prednosti

Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu.

Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-03-06

Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-03-06

25/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

svaki jastučić je u svom pakiranju-plus za čistoću, svaki ima 2 ljepljive trake čime bolje prijanja na odjeću.. forma jastučića prati formu dojke, ne pritišće bradavice koje su često iziritirane i bolne..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-02-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-02-25

23/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Mali a mocni pomocnici za dojenje- jastucici

Tanki,mekani i super upijajuci. Cijelu noc izdrze bez da se moraju staviti novi. Uz to su dovoljno mekani i tanki pa su izrazito ugodni. Kad de zalijepe ne micu se.

Prednosti

Super upijajuci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2021-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2021-03-23

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  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu provedenoj diljem svijeta među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za majku i dijete u 2023. godini. 