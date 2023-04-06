Izuzetna udobnost i pouzdanost
Philips Avent jednokratni jastučići za dojke čine cijeli doživljaj dojenja ugodnijim. Saćasta tekstura, izuzetno tanka i izuzetno upijajuća jezgra te dizajn otporan na curenje koji omogućuje disanje kože osigurat će vam osjećaj suhoće i udobnost danju i noću.
Jednokratni jastučići za dojke
Gornji sloj saćaste teksture mekan je i ugodan na koži.
Izuzetno upijajuća jezgra pomaže u zadržavanju vlage te održava kožu suhom danju i noću.
Vanjski sloj otporan je na curenje pa odjeća ostaje suha, a koža i dalje može disati.
4.9
od 5
273
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pepa14
06/04/2023
Hrvatska
Odličan proizvod i podrška dojenju!
Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu. Svaka preporuka i vrijedi kupiti!
Prednosti
Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu.
Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-03-06
Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-03-06
ninach
25/03/2023
Hrvatska
Dio promocije
odličan proizvod
svaki jastučić je u svom pakiranju-plus za čistoću, svaki ima 2 ljepljive trake čime bolje prijanja na odjeću.. forma jastučića prati formu dojke, ne pritišće bradavice koje su često iziritirane i bolne..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-02-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-02-25
Antonija
23/03/2023
Hrvatska
Dio promocije
Mali a mocni pomocnici za dojenje- jastucici
Tanki,mekani i super upijajuci. Cijelu noc izdrze bez da se moraju staviti novi. Uz to su dovoljno mekani i tanki pa su izrazito ugodni. Kad de zalijepe ne micu se.
Prednosti
Super upijajuci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2021-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2021-03-23
Na temelju online ankete o zadovoljstvu provedenoj diljem svijeta među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za majku i dijete u 2023. godini.