2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Precizni trimer i torbica
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
4.4
od 5
9
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Kizin
26/08/2013
Česká republika
Výborný holicí strojek s možností holení ve vodě :)
Strojek skvěle padne do ruky a jeho design je velmi líbivý, byly použity i výborné materiály. Výkon je super oholí všechno a skvěle kopíruje tvář i v těch nejhorších místech pro holení. Baterie vydrží dostatečně dlouho, takže na dovolené bez elektriky poslouží více než dostatečně. Lehká je i údržba a čištění. Chvilku si na něj budete zvykat, ale pak už ho nedáte z ruky :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Míra73
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti
Výrobek používám téměř denně a zatím jsem s ním velmi spokojen. Baterie vydrží velmi dlouho na jedno nabití, víc než je udáváno výrobcem, což mi vynahradí pokud jedete na dovolenou nemusíte si brát nabíječku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 holicí strojek pro mokré a suché holení