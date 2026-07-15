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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Obustavljeno

OneBladeFace

QP2520/30

4.6
| (3078) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni aparat za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Upotreba više aparata u nekoliko koraka stvar je prošlosti. OneBlade sve radi sam.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

  • Podrezivanje, oblikovanje, brijanje

  • Bez obzira na duljinu dlačica

  • 3 češlja za trodnevnu bradu

  • Punjiv, za mokru i suhu uporabu

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.

Podrezuje

Podrezuje

Podrezujte bradu na željenu duljinu. Britvica OneBlade tvrtke Philips isporučuje se s 3 češlja. Češalj od 1 mm za jednodnevnu bradu, 3 mm za kratko podrezivanje i 5 mm za dužu trodnevnu bradu.

Oblikuje

Oblikuje

Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.6

od 5

3078

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

Učinkovite oštrice

Oštrice su vrlo oštre i učinkovite, ali istovremeno sigurne za korištenje pa nema straha od posjekotina ili iritacija. Brijanje je brzo, precizno i ugodno, čak i na osjetljivijim dijelovima kože. Posebno mi se sviđa što je koža nakon brijanja glatka, mekana i bez crvenila. Nastavci lako prate konture lica, što dodatno olakšava brijanje. Sve u svemu, proizvod je ispunio moja očekivanja i bez problema bih ga preporučio svima koji traže kvalitetno, sigurno i učinkovito rješenje za svakodnevno brijanje.

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-12

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-12

08/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade QP949

Uređaj je lagan, tih, vodootporan i vrlo jednostavan za korištenje. Budući da je vodootporan, korištenje pod tušem dodatno olakšava održavanje. Omogućuje ugodno i glatko brijanje te izbjegava većinu iritacija.Poseban plus je što zamjenska glava po preporuci mijenja svaka četiri mjeseca. Hej, četiri mjeseca..bogme puno. Ono što mu je odlična karakteristika jest mogućnost korištenja i pod vodom što je moj preferirani način brijanja. Zbog funkcionalnih i sigurnih oštrica, potkraćivanje dlačica uspješno je bez obzira koristi li se pjena za brijanje ili radi „na suho”, a zaobljeni rubovi dodatno štite od posjekotina tijekom brijanja. Dlačice podrezuje dvosmjerno što olakšava cijeli proces. Toplo ga preporučujem!

Prednosti

Samo za

Mane

Ama baš ništa protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

07/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Jednostavna primjena, cijena pristupacna, preporucam svima

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

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Upozorenja

  1. Svaka oštrica traje do 4 mjeseca – za najbolji osjećaj brijanja. Temeljeno na 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.