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OneBladeČešalj za bradu od 2 mm

CP0363

Češalj za bradu za aparat OneBlade

Ovaj češalj namijenjen je vašem uređaju OneBlade, a omogućuje vam da podrežete i oblikujete bradu onako kako želite. Zajamčena preciznost za izgled koji želite.

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Kompatibilni proizvodi
OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/23

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serija 9000

MG9552/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9553/15

OneBlade

OneBlade
1st Shave

QP1324/30

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9710/90

OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade

OneBlade
1st Shave

QP1324/20

Provjerite kompatibilnost u nastavku

Češalj za bradu za aparat OneBlade

  • Siva

  • Duljina dlačica: 2 mm

  • Veličina: 2 mm

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Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

Tehničke specifikacije

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