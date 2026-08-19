CP0362
Češalj za bradu za aparat OneBlade
Ovaj češalj namijenjen je vašem uređaju OneBlade, a omogućuje vam da podrežete i oblikujete bradu onako kako želite. Zajamčena preciznost za izgled koji želite.
QP2724/23
MG9540/15
MG9552/15
MG9553/15
QP1324/30
QP1424/20
MG9710/90
QP2724/20
QP2834/20
QP2834/23
Siva
Duljina dlačica: 1 mm
Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.