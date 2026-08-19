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Sve serije

  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Novi

Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje

NX1131/00

Airfryer pribor set za pečenje

Pripremite svoje omiljene recepte sa setom za pečenje, prilagođenim za vaš Philips Airfryer. Idealan za kolače, kruh, zapečena jela, muffine i još mnogo toga.

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Kompatibilni proizvodi
Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L

Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L
Airfryeri

NA547/07

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA130/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 7,2 l

NA342/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer kapaciteta 6,2 l (srebrna)

NA231/00

Pribor prilagođen za vaš Airfryer

Airfryer pribor set za pečenje

  • Idealan za pečenje i kuhanje

  • Uključuje 9 kalupa za muffine

  • Može se prati u perilici posuđa

  • Keramički premaz bez PFAS-a

  • Upute i podrška s besplatnom aplikacijom HomeID

Idealan za pečenje i kuhanje

Idealan za pečenje i kuhanje

Lako otkrijte nove načine korištenja vašeg Airfryera s Philips setom za pečenje, savršenim za deserte i razna slana jela.

9 silikonskih kalupa za muffine za razna jela

9 silikonskih kalupa za muffine za razna jela

Naše elegantne kalupe za muffine izrađene od silikona bez mirisa uvijek je lako koristiti za pečenje, uživanje i ponovnu upotrebu.

Keramički premaz bez PFAS-a

Keramički premaz bez PFAS-a

Naš premaz nove generacije ne sadrži PFAS*: ne lijepi se, izdržljiv je, otporan na ogrebotine i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Površine za kuhanje/pripremu hrane, proizvedene bez PFAS-a

  2. Svi [x] na kraju šifre proizvoda su varijable.