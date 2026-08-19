Novi
NX1131/00
Airfryer pribor set za pečenje
Pripremite svoje omiljene recepte sa setom za pečenje, prilagođenim za vaš Philips Airfryer. Idealan za kolače, kruh, zapečena jela, muffine i još mnogo toga.
Idealan za pečenje i kuhanje
Uključuje 9 kalupa za muffine
Može se prati u perilici posuđa
Keramički premaz bez PFAS-a
Upute i podrška s besplatnom aplikacijom HomeID
Lako otkrijte nove načine korištenja vašeg Airfryera s Philips setom za pečenje, savršenim za deserte i razna slana jela.
Naše elegantne kalupe za muffine izrađene od silikona bez mirisa uvijek je lako koristiti za pečenje, uživanje i ponovnu upotrebu.
Naš premaz nove generacije ne sadrži PFAS*: ne lijepi se, izdržljiv je, otporan na ogrebotine i lako se čisti.
Recenzije
Površine za kuhanje/pripremu hrane, proizvedene bez PFAS-a
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