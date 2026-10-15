ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje

Novi

Podrška

Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje

NX1131/00

Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje

Novi

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Pripremite svoje omiljene recepte sa setom za pečenje, prilagođenim za vaš Philips Airfryer. Idealan za kolače, kruh, zapečena jela, muffine i još mnogo toga.

  • PDF dat.
  • 15 October 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći