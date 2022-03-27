2 godine jamstva
Obustavljeno
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Ugrađeni senzor za pritisak
3 načina rada
1 značajka BrushSync
Putna torbica
Postavite glavu četkice W2 Optimal White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje bjeljeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.
Ova četkica za zube omogućuje vam prilagođavanje četkanja vlastitim potrebama uz izbor od tri načina rada. Način rada Clean (čišćenje) standardni je način rada za superiorno čišćenje. White (izbjeljivanje) je idealan način rada za uklanjanje površinskih mrlja. Način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz smanjenu snagu kako biste nježno masirali desni.
Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.
4.9
od 5
212
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivkec
27/03/2022
Srbija
Fenomenalno
Oduševljena sam ovom četkicom. Kao neko ko se već godinama muči sa parodontopatijom mogu da kažem da ova četkica ni malo ne iritira desni, perfektno čisti zube i idealna je za upotrebu. Veliki plus za sterilizator! Svaka preporuka
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Iznenad
25/03/2022
Srbija
Wooow
Odlican proizvod. Pogotovo mood white za belinu zuba,,gde su prvi rezultatu vidljivi vrlo brzo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Luna27
25/03/2022
Srbija
Sjajan aparat
Ovaj aparat sam kupio zbog sterilizatora jer sam imao vise intervencija i to mi je bilo bas bitno.Pored svih pogodnosti koje nudi svakako je sterilizacija presudila i oduševljen sam. Svima preporucujem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube