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  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.
  • Zdravije desni. Na nježan način.

Obustavljeno

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonična električna četkica za zube

HX6859/68

4.9
| (212) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdravije desni. Na nježan način.
Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak i istovremeno poboljšajte zdravlje desni do 100 % više u odnosu na običnu četkicu
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Poboljšajte zdravlje desni do 100 % više u odnosu na običnu četkicu

Zdravije desni. Na nježan način.

  • Ugrađeni senzor za pritisak

  • 3 načina rada

  • 1 značajka BrushSync

  • Putna torbica

Izbjeljuje zube u samo tjedan dana

Izbjeljuje zube u samo tjedan dana

Postavite glavu četkice W2 Optimal White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje bjeljeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.

Birajte između tri načina rada

Birajte između tri načina rada

Ova četkica za zube omogućuje vam prilagođavanje četkanja vlastitim potrebama uz izbor od tri načina rada. Način rada Clean (čišćenje) standardni je način rada za superiorno čišćenje. White (izbjeljivanje) je idealan način rada za uklanjanje površinskih mrlja. Način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz smanjenu snagu kako biste nježno masirali desni.

Sigurna i nježna na osjetljivim područjima, ortodontskim aparatićima i zubima sa stomatološkim zahvatima

Sigurna i nježna na osjetljivim područjima, ortodontskim aparatićima i zubima sa stomatološkim zahvatima

Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

212

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

27/03/2022

Srbija

Srbija

Fenomenalno

Oduševljena sam ovom četkicom. Kao neko ko se već godinama muči sa parodontopatijom mogu da kažem da ova četkica ni malo ne iritira desni, perfektno čisti zube i idealna je za upotrebu. Veliki plus za sterilizator! Svaka preporuka

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

25/03/2022

Srbija

Srbija

Wooow

Odlican proizvod. Pogotovo mood white za belinu zuba,,gde su prvi rezultatu vidljivi vrlo brzo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

25/03/2022

Srbija

Srbija

Sjajan aparat

Ovaj aparat sam kupio zbog sterilizatora jer sam imao vise intervencija i to mi je bilo bas bitno.Pored svih pogodnosti koje nudi svakako je sterilizacija presudila i oduševljen sam. Svima preporucujem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube