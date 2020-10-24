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Električne četkice za zube
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Philips Sonicare HealthyWhite Sonična električna četkica za zube
Obustavljeno
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HX6731/02
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U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Mogu li svoj punjač Sonicare upotrebljavati s drugim četkicama?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Philips SonicarePodnožje za punjenje i držač glave četkice
Philips SonicarePlastična putna kutija
UV SanitizerUV aparat za dezinfekciju
W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube
W Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube
ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube
i InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
C2 Optimal Plaque Defence(ranije ProResults za kontrolu naslaga)
G3 Premium Gum CareStandardne glave sonične četkice za zube
C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične četkice za zube
C3 Premium Plaque ControlStandardne glave sonične četkice za zube
C1 ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube
InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
Ne mogu povezati četkicu za zube s aplikacijom Sonicare
Moja četkica za zube Sonicare ne puni se
Glava četkice ispada iz četkice Sonicare
Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira
Moja četkica za zube Sonicare previše snažno vibrira
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