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  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi
  • Bjelji, zdraviji zubi

Obustavljeno

Philips Sonicare HealthyWhiteSonična električna četkica za zube

HX6731/02

4.7
| (157) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Bjelji, zdraviji zubi
Svi vole lijep bijeli osmjeh. Dopustite da prirodna bjelina vaših zuba zablista. Električna četkica Sonicare HealthyWhite dokazano uklanja svakodnevne mrlje u roku od samo dva tjedna uz redovitu uporabu načina rada Clean & White.
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Vrhunska četkica za bjelje zube

Bjelji, zdraviji zubi

  • 3 načina rada

  • 1 glava četkice

Prirodno bjelji zubi uz patentiranu soničnu tehnologiju

Prirodno bjelji zubi uz patentiranu soničnu tehnologiju

Dinamičnim čišćenjem i boljim izravnim kontaktom sa svakim zubom, ova četkica dokazano uklanja svakodnevne mrlje pa zubi ostaju bjelji.

Način rada Clean and White: dokazano uklanja mrlje

Način rada Clean and White: dokazano uklanja mrlje

2 minute u načinu rada Clean, a zatim još 30 sekundi u načinu rada White koji je posebno namijenjen uočljivim prednjim zubima. Uklanja svakodnevne mrlje, kao što su mrlje od kave, čaja, duhana i crnog vina. Čini zube za 2 nijanse bjeljima u samo 2 tjedna.*

Način rada Clean: standardni 2-minutni način rada

Za svakodnevnu iznimnu čistoću. Pomaže u produživanju učinka tretmana izbjeljivanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

157

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/09/2019

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Odlično

Kvalitetna izdelava, odlično očisti zobe in enostavna za uporabu.

Prednosti

Pozitivno v vsakem pogledu.

Mane

Nimam pripomb.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

Super izdelek za čiste, lepe in bele zobe.

Krtačka se mi zdi super. Poleg tega, da izredno dobro očisti, tudi medzobni prostor, mi naredi zobe bolj bele. In seveda občutek svežine na zobeh, je fenomenalen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka

05/10/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost

Kartáčky od Philips používám už 10 let. A vždy max. spokojenost. Postupem času je vidět snížení kvality materiálu, ale funguje stále stejně.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

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Upozorenja

  1. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje

  2. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube