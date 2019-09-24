2 godine jamstva
Obustavljeno
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
3 načina rada
1 glava četkice
Dinamičnim čišćenjem i boljim izravnim kontaktom sa svakim zubom, ova četkica dokazano uklanja svakodnevne mrlje pa zubi ostaju bjelji.
2 minute u načinu rada Clean, a zatim još 30 sekundi u načinu rada White koji je posebno namijenjen uočljivim prednjim zubima. Uklanja svakodnevne mrlje, kao što su mrlje od kave, čaja, duhana i crnog vina. Čini zube za 2 nijanse bjeljima u samo 2 tjedna.*
Za svakodnevnu iznimnu čistoću. Pomaže u produživanju učinka tretmana izbjeljivanja.
4.7
od 5
157
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jugoslav R.
24/09/2019
Slovenija
Provjereni kupac
Odlično
Kvalitetna izdelava, odlično očisti zobe in enostavna za uporabu.
Prednosti
Pozitivno v vsakem pogledu.
Mane
Nimam pripomb.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka
Tjaša
20/08/2017
Slovenija
Super izdelek za čiste, lepe in bele zobe.
Krtačka se mi zdi super. Poleg tega, da izredno dobro očisti, tudi medzobni prostor, mi naredi zobe bolj bele. In seveda občutek svežine na zobeh, je fenomenalen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka
Mapa 84
05/10/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost
Kartáčky od Philips používám už 10 let. A vždy max. spokojenost. Postupem času je vidět snížení kvality materiálu, ale funguje stále stejně.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube