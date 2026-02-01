HX4072/73
Osnovna njega za zdrave zube i desni
Jednostavno uvedite u rutinu električnu četkicu uz osnovnu seriju Philips Sonicare 3000. Uklonit ćete do 5 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicuSaznajte više
Ova električna četkica za zube ima glavu četkice W s gusto postavljenim vlaknima koja uklanjaju do 5 puta više naslaga, a vaša usta ostavljaju svježima i čistima.
Četkice za zube Philips Sonicare čiste nježno i učinkovito te njeguju vaše zube i desni uz do 31 000 pokreta vlakana. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmjeravanjem tekućine duboko između zuba i uzduž linije desni.
Lako je prejako četkati, stoga ova četkica za zube Philips Sonicare ima senzor za pritisak koji pruža taktilne povratne informacije i prepoznaje pretjerano pritiskanje. Ako prejako pritišćete, signal nježnih vibracija podsjetit će vas da smanjite pritisak kako biste zaštitili svoje desni.
Uživajte u ugodnom čišćenju uz 3 postavke intenziteta. Odaberite High, Medium ili Low ovisno o tome želite li energičnije čišćenje ili se želite usredotočiti na određeno mjesto.
Program četkice Sonicare za jednostavan početak namijenjen je onima koji nikad nisu upotrebljavali električnu četkicu. Program omogućuje postupno i nježno povećanje snage četkanja tijekom prvih 14 četkanja.
Maksimalno iskoristite svako pranje zuba zahvaljujući mjeračima vremena četkice za zube Sonicare. Svakih 30 sekundi BrushPacer vas obavještava da prijeđete na čišćenje novog područja. Nakon 2 minute SmartTimer naznačuje da je pranje zubi gotovo.
Iskusite do 14 dana redovitog četkanja uz jedno potpuno punjenje, što donosi novu razinu praktičnosti vašoj rutini pranja zuba.
