    Philips Sonicare 3100 Punjiva četkica za zube

    HX4072/42

    Osnovna njega za zdrave zube i desni

    Jednostavno uvedite u rutinu električnu četkicu uz osnovnu seriju Philips Sonicare 3000. Uklonit ćete do 5 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu

    Philips Sonicare 3100 Punjiva četkica za zube

    Osnovna njega za zdrave zube i desni

    Nježno uklanja do 5 puta više naslaga*

    • Nježno uklanja do 5 puta više naslaga
    • Senzor pritiska
    • 3 intenziteta
    • Jednostavno uvođenje u rutinu
    • SmartTimer i Quadpacer
    Nježno uklanja do 5 puta više naslaga*

    Nježno uklanja do 5 puta više naslaga*

    Ova električna četkica za zube ima glavu četkice W s gusto postavljenim vlaknima koja uklanjaju do 5 puta više naslaga, a vaša usta ostavljaju svježima i čistima.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Četkice za zube Philips Sonicare čiste nježno i učinkovito te njeguju vaše zube i desni uz do 31 000 pokreta vlakana. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmjeravanjem tekućine duboko između zuba i uzduž linije desni.

    Zaštitite svoje desni uz naše senzor pritiska

    Zaštitite svoje desni uz naše senzor pritiska

    Lako je prejako četkati, stoga ova četkica za zube Philips Sonicare ima senzor za pritisak koji pruža taktilne povratne informacije i prepoznaje pretjerano pritiskanje. Ako prejako pritišćete, signal nježnih vibracija podsjetit će vas da smanjite pritisak kako biste zaštitili svoje desni.

    Odaberite idealan doživljaj čišćenja

    Odaberite idealan doživljaj čišćenja

    Uživajte u ugodnom čišćenju uz 3 postavke intenziteta. Odaberite High, Medium ili Low ovisno o tome želite li energičnije čišćenje ili se želite usredotočiti na određeno mjesto.

    Jednostavan prelazak na električnu četkicu za zube

    Jednostavan prelazak na električnu četkicu za zube

    Program četkice Sonicare za jednostavan početak namijenjen je onima koji nikad nisu upotrebljavali električnu četkicu. Program omogućuje postupno i nježno povećanje snage četkanja tijekom prvih 14 četkanja.

    Pranje zuba s navođenjem

    Pranje zuba s navođenjem

    Maksimalno iskoristite svako pranje zuba zahvaljujući mjeračima vremena četkice za zube Sonicare. Svakih 30 sekundi BrushPacer vas obavještava da prijeđete na čišćenje novog područja. Nakon 2 minute SmartTimer naznačuje da je pranje zubi gotovo.

    Trajanje baterije od 14 dana

    Trajanje baterije od 14 dana

    Iskusite do 14 dana redovitog četkanja uz jedno potpuno punjenje, što donosi novu razinu praktičnosti vašoj rutini pranja zuba

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Visoka
      Za dodatnu snagu čišćenja
      Niska
      Za osjetljive zube i desni

    • Intenziteti

      Srednja
      Za svakodnevno čišćenje

    • Snaga

      Napon
      100 – 240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može se puniti
      Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja)
      14 dana
      Vrsta baterije
      Linij-ionska
      Potrošnja energije
      Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W (automatski se doseže u roku od 1 minute)

    • Dizajn i završna obrada

      Boja
      Crna i svjetloružičasta

    • Servis

      Jamstvo
      2-godišnje ograničeno jamstvo

    • Jednostavnost uporabe

      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Indikator baterije
      Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije
      Kompatibilnost drške
      Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
      Mjerač vremena
      SmarTimer i QuadPacer

    • Predmeti u kompletu

      Drška
      2 3100 punjive četkice za zube
      Putni etui
      2
      Glava četkice
      2 Optimal White W
      Punjač
      2

    • Radne značajke čišćenja

      Uklanjanje naslaga
      Uklanja do 5 puta više naslaga*

    • Načini rada

      Clean (čišćenje)
      Za odlično svakodnevno čišćenje

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    • u usporedbi s običnom četkicom za zube
