2 godine jamstva
HX3673/14
HX367BK
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Sonična tehnologija
Senzor za pritisak
QuadPacer i SmarTimer
Tanak ergonomski dizajn
Snažne vibracije vlakana potiskuju male mjehuriće duboko između zuba i uzduž linije desni za osvježavajući doživljaj. U samo 2 minute postići ćete ono što se standardnom četkicom postigne u mjesec dana.** 31 000 poteza četkicom u minuti čisti zube, razbija i uklanja naslage te tako pruža izvanredno svakodnevno čišćenje.
Električna četkica za zube Sonicare s naprednom soničnom tehnologijom klinički dokazano do 3 puta bolje* uklanja naslage u odnosu na običnu četkicu za zube. Uklanja naslage sa zuba i uzduž linije desni, istovremeno štiteći desni.
Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.
Medik_VB
18/09/2025
Czech Republic
Spokojenost :-)
Přestože se jedná o základní typ sonického kartáčku, tak jsem spokojen. Zvědavý jsem na náhradní hlavice, které jsem si dokoupil novější a kvalitnější. Jedinou nevýhodou vidím v častém "zavibrování" při přílišném tlaku na kartáček ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3673/14 Základní model sonického kartáčku+cestovní pouzdro
Drobek1913
17/07/2025
Czech Republic
Prostě Phillips
Kartáček sem dostal. Jakožto borec náchylný na záněty dásní to ocením hlavně v úspoře času a pečlivějšímu ošetření problémových míst.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3673/14 Základní model sonického kartáčku+cestovní pouzdro
OKačka
05/06/2025
Czech Republic
jako startovací kartáček perfektní
kartáček jsem koupila příteli jako startovací, používal manuální a spokojenost
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3673/14 Základní model sonického kartáčku+cestovní pouzdro
u usporedbi s običnom četkicom za zube za zdravije zube i desni
Individualni rezultati mogu se razlikovati
Podaci dostupni u arhivi
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada