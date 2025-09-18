ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
Philips Sonicare 3100 seriesSonična električna četkica za zube

HX3673/14

HX367BK

4.8
| (147) Recenzije | 96 osoba preporučuje ovaj proizvod
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
Dostupno

Bijela
Crna
Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
Sonična tehnologija u kombinaciji s kretanjem naše četkice nježno uklanja naslage do 3 puta bolje* od obične četkice za zube.
Pogledajte sve prednosti
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Do 3 puta bolje uklanjanje naslaga*

Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.

  • Sonična tehnologija

  • Senzor za pritisak

  • QuadPacer i SmarTimer

  • Tanak ergonomski dizajn

Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

Snažne vibracije vlakana potiskuju male mjehuriće duboko između zuba i uzduž linije desni za osvježavajući doživljaj. U samo 2 minute postići ćete ono što se standardnom četkicom postigne u mjesec dana.** 31 000 poteza četkicom u minuti čisti zube, razbija i uklanja naslage te tako pruža izvanredno svakodnevno čišćenje.

Do 3 puta bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube*

Električna četkica za zube Sonicare s naprednom soničnom tehnologijom klinički dokazano do 3 puta bolje* uklanja naslage u odnosu na običnu četkicu za zube. Uklanja naslage sa zuba i uzduž linije desni, istovremeno štiteći desni.

Ugrađeni senzor za pritisak štiti zube i desni

Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Shvatite recenzije proizvoda

4.8

od 5

147

Recenzije

96%

96 osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Medik_VB

18/09/2025

Czech Republic

Dio promocije

Provjereni kupac

Spokojenost :-)

Přestože se jedná o základní typ sonického kartáčku, tak jsem spokojen. Zvědavý jsem na náhradní hlavice, které jsem si dokoupil novější a kvalitnější. Jedinou nevýhodou vidím v častém "zavibrování" při přílišném tlaku na kartáček ...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3673/14 Základní model sonického kartáčku+cestovní pouzdro

Drobek1913

17/07/2025

Czech Republic

Dio promocije

Provjereni kupac

Prostě Phillips

Kartáček sem dostal. Jakožto borec náchylný na záněty dásní to ocením hlavně v úspoře času a pečlivějšímu ošetření problémových míst.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3673/14 Základní model sonického kartáčku+cestovní pouzdro

OKačka

05/06/2025

Czech Republic

Dio promocije

Provjereni kupac

jako startovací kartáček perfektní

kartáček jsem koupila příteli jako startovací, používal manuální a spokojenost

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3673/14 Základní model sonického kartáčku+cestovní pouzdro

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Prijavi se za 10% popusta
  • Posjeti Philips online shop
  • 2 godine jamstva

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Prijavi se za 10% popusta
  • Posjeti Philips online shop
  • 2 godine jamstva
Upozorenja

  1. u usporedbi s običnom četkicom za zube za zdravije zube i desni

  2. Individualni rezultati mogu se razlikovati

  3. Podaci dostupni u arhivi

  4. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada