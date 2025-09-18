Je to můj třetí kartáček od Philipsu a nelituji. Oproti předchozím modelům je výrazně subtilnější (lehčí, menší). I cestovní krabička je výrazně menší. Zuby čistí tradičně výborně a zároveň masíruje dásně. Připadá mi, že by mohla být citlivější indikace přílišného tlaku. Bohužel nabíjení příliš nefunguje s nabíječkami pro předchozí modely. Ale nabíjení s přiloženou nabíječkou je příjemně rychlé. Přes noc je nabito. Cenou za to je, že je třeba nabíjet častěji. Cca jednou na 5-6 dní.