2 godine jamstva
Tehnologija Quad Stream
Nježno uklanja do 99 % naslaga ispod linije desni*
Do 2x učinkovitiji u uklanjanju naslaga u odnosu na interdentalne četkice**
2 načina rada i 3 postavke pritiska
Trajanje baterije od 40 dana****
Tehnologija Quad Stream upotrebljava jedinstveni nastavak u obliku slova X, omogućujući pokrivanje većeg područja uz manje truda. Nježni, ali učinkoviti mlazovi nagnuti su pod točno određenim kutom kako bi dosegli mjesta koja se ne mogu dosegnuti samo četkanjem, čak i džepove od 6 mm ispod linije desni u kojima mogu zaostati naslage, te nježno i s lakoćom uklonili do 99 % naslaga*.
Klinički dokazano vrhunsko zdravlje desni uz tehnologiju Quad Stream. Sonicare Cordless Power Flosser 3000 dvostruko je učinkovitiji u uklanjanju naslaga od interdentalnih četkica**. Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna**.
Odvojivi spremnik za vodu od 250 ml lako se puni i može primiti dovoljno vode za potpuno čišćenje od 60 sekundi, pa čak i do 90 sekundi u načinu rada Deep Clean (Dubinsko čišćenje). Ne morate prekidati čišćenje kako biste ga napunili! Prije sljedeće uporabe zakrenite spremnik kako biste ga odvojili i napunite ga s vrha ili jednostavno upotrijebite priključak za punjenje sa strane. Nakon uporabe priključak ostavite otvoren kako bi se osušio.
4.5
od 5
170
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
25/09/2025
Srbija
Dio promocije
Odlican proizvod
Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Sofka
24/09/2025
Srbija
Dio promocije
Power Flosser 3000
Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
24/09/2025
Srbija
Moje iskustvo sa Philips Sonicare Power Flosser-om
Kupio sam Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000 i stvarno sam zadovoljan. Lako se koristi, ima dovoljno jak mlaz i dobro čisti između zuba gde četkica ne može. Sviđa mi se što ima više nivoa snage i pulsni režim za detaljnije čišćenje. Rezervoar bi mogao biti malo veći, ali za bežični uređaj je sasvim ok. Baterija traje dugo, a punjenje je praktično preko USB-a. Nije najjeftiniji, ali osećaj čistoće posle upotrebe je baš vredan.♥☻
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
U laboratorijskoj studiji s mlaznicom Quad Stream, parodontni džepovi do 6 mm
Studija na 372 ispitanika u SAD-u 2022.
u načinu rada Clean (Čišćenje)
na temelju jedne 1-minutne sesije primjene oralnog tuša po danu
istraživanje in-vitro, stvarni rezultati mogu se razlikovati
u usporedbi s oralnim tušem Classic Jet Tip, u laboratorijskoj studiji, stvarni rezultati mogu se razlikovati
u načinu rada Deep Clean (dubinsko čišćenje)