ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Dodatak za Airfryer L komplet za pečenje

Podrška

Dodatak za AirfryerL komplet za pečenje

HD9925/01

Dodatak za Airfryer L komplet za pečenje

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Komplet za pečenje L savršen je dodatak kojim ćete proširiti raznovrsne mogućnosti aparata Compact Airfryer. Kuhajte i pecite ukusne lazanje, složence, curryje, juhe, kolače, muffine...i još mnogo toga!

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći