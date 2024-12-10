2 godine jamstva
Tehnologija Rapid Air
800 g, 4,1 l
S mogućnošću povezivanja
Bijela
Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa. Košara QuickClean ima premaz koji sprječava lijepljenje. Zatvorena košara aparata Airfryer također znači da se u vašem domu neće razvijati miris svojstven klasičnom dubinskom prženju.
Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i kapacitetu aparata Airfryer Connected serije 5000 tvrtke Philips, kapacitet od 4,1 l je sve što vam je potrebno za pripremu raznovrsnih obroka.
Dodirnite gumb i kuhajte. 7 praktičnih prethodno postavljenih programa za pripremu zamrznutih grickalica, svježih krumpirića, piletine, ribe, mesa, pečenog povrća i muffine.
4.8
od 5
14
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
LLLaa
10/12/2024
Hrvatska
top stvar
Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Daga8
04/03/2024
Srbija
Najbolji izum 21veka
Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.