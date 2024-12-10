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  • Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano

Serija 5000 Pametni Airfryer L

HD9255/30

4.8
| (14) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano
Povezan 13-U-1 Airfryer. Pržite, pecite, roštiljajte i još mnogo toga na daljinu. Vrhunsko kuharsko iskustvo za pripremu zdravih, ukusnih recepata kod kuće, daljinski upravljano i lakše nego ikad dosad.
Pogledajte sve prednosti

Zdravije. Ukusnije. Jednostavnije. Sada povezano

  • Tehnologija Rapid Air

  • 800 g, 4,1 l

  • S mogućnošću povezivanja

  • Bijela

QuickClean s odvojivim dijelovima koji se mogu prati u perilici posuđa

QuickClean s odvojivim dijelovima koji se mogu prati u perilici posuđa

Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa. Košara QuickClean ima premaz koji sprječava lijepljenje. Zatvorena košara aparata Airfryer također znači da se u vašem domu neće razvijati miris svojstven klasičnom dubinskom prženju.

4,1 l – do 4 porcije u jednom potezu

4,1 l – do 4 porcije u jednom potezu

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i kapacitetu aparata Airfryer Connected serije 5000 tvrtke Philips, kapacitet od 4,1 l je sve što vam je potrebno za pripremu raznovrsnih obroka.

Dodirni zaslon sa 7 prethodno postavljenih postavki za jednostavan odabir

Dodirni zaslon sa 7 prethodno postavljenih postavki za jednostavan odabir

Dodirnite gumb i kuhajte. 7 praktičnih prethodno postavljenih programa za pripremu zamrznutih grickalica, svježih krumpirića, piletine, ribe, mesa, pečenog povrća i muffine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

14

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

top stvar

Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

04/03/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izum 21veka

Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

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Upozorenja

  1. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  2. U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku

  3. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  4. Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.