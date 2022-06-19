2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija uklanjanja masnoće
Tehnologija Rapid Air
crna, 1,4 kg
Jedite zdravije obroke iz kojih je uklonjena suvišna masnoća. Philips Airfryer je Airfryer s tehnologijom uklanjanja masnoće koja odvaja i sakuplja suvišnu masnoću. Uživajte u slasnoj hrani, hrskavoj izvana i mekoj iznutra, najboljeg okusa i s minimalnom količinom masnoće.
Da, u novom Airfryer XXL možete pripremati obroke za obitelj. Puni kapacitet pojednostavljuje pripremu velikih, ukusnih obroka. Također možete pripremiti cijelo pile ili čak do 1,4 kg krumpirića za obitelj ili prijatelje. S posudom velikog kapaciteta od 7,3 l možete poslužiti do šest porcija.
S praktičnim načinom rada za održavanje topline u obroku možete uživati kada ste za to spremni. Hranu je do 30 minuta moguće održavati toplom na idealnoj temperaturi.
4.9
od 5
257
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Martiva
19/06/2022
Hrvatska
Napokon airfryer prave veličine!
Aifryer dovoljno velik za pripremu obroka za cijelu obitelj, bez potrebe da se peku 2,3 ture. Odličan za sve od mesa do kolača.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Kitkat31
16/06/2022
Hrvatska
Najbolji dodatak mojoj kuhinji!
Ako vas smetaju mirisi od kuhanja hrane, posebno ribe, zelite smanjiti i kontrolirati unos ulja ovaj AirFryer je za vas. Odusevljeni smo rezultatima kuhanja u njemu, od krilaca do pecenog lososa, hrskavih krumpirica, sve uspijeva i prefino je. Sve to bez prljanja kuhinje i spricanja ulja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Zebra112233
14/06/2022
Hrvatska
Proizvod je savrsen!
Ovaj proizvod mi je stvarno otkrice! Hrana je gotova jako brzo, sve je socno i svi nastavci se peru u perilici suda. Stedi vrijeme i novac, a i hrana je zdravija. Ne zauzima puno mjesta u kuhinji i vizualno je lijep :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i prženima u woku
Tehnologija Rapid Air povećava brzinu protoka zraka u košari 7 puta, u odnosu na brzinu protoka zraka u fritezi Philips Viva Airfryer s ravnim dnom
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.