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  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti
  • Maksimalni okus, minimalno masti

Obustavljeno

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

4.9
| (257) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalni okus, minimalno masti
Philips Airfryer XXL s pomoću vrućeg zraka prži vašu omiljenu hranu, s malo ili bez dodavanja ulja. Nova tehnologija uklanjanja masti dizajnirana je za izvlačenje i sakupljanje masti iz hrane, stoga je ovo zdraviji način prženja za vas i vašu obitelj.
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Kompatibilni proizvodi
Dodatna oprema za Airfryer XXL

Dodatna oprema za Airfryer XXL
Pribor za pizzu

HD9953/00R1

Hrskav okus, manje masti u odnosu na druge aparate*

Maksimalni okus, minimalno masti

  • Tehnologija uklanjanja masnoće

  • Tehnologija Rapid Air

  • crna, 1,4 kg

Tehnologija uklanjanja masnoće odvaja i sakuplja suvišnu masnoću

Tehnologija uklanjanja masnoće odvaja i sakuplja suvišnu masnoću

Jedite zdravije obroke iz kojih je uklonjena suvišna masnoća. Philips Airfryer je Airfryer s tehnologijom uklanjanja masnoće koja odvaja i sakuplja suvišnu masnoću. Uživajte u slasnoj hrani, hrskavoj izvana i mekoj iznutra, najboljeg okusa i s minimalnom količinom masnoće.

Obroci za XXL obitelji – možete pripremiti cijelo pile ili 1,4 kg krumpirića

Obroci za XXL obitelji – možete pripremiti cijelo pile ili 1,4 kg krumpirića

Da, u novom Airfryer XXL možete pripremati obroke za obitelj. Puni kapacitet pojednostavljuje pripremu velikih, ukusnih obroka. Također možete pripremiti cijelo pile ili čak do 1,4 kg krumpirića za obitelj ili prijatelje. S posudom velikog kapaciteta od 7,3 l možete poslužiti do šest porcija.

Način rada za održavanje topline za prilagodbu vremena posluživanja

Način rada za održavanje topline za prilagodbu vremena posluživanja

S praktičnim načinom rada za održavanje topline u obroku možete uživati kada ste za to spremni. Hranu je do 30 minuta moguće održavati toplom na idealnoj temperaturi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

257

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

19/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Napokon airfryer prave veličine!

Aifryer dovoljno velik za pripremu obroka za cijelu obitelj, bez potrebe da se peku 2,3 ture. Odličan za sve od mesa do kolača.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

16/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji dodatak mojoj kuhinji!

Ako vas smetaju mirisi od kuhanja hrane, posebno ribe, zelite smanjiti i kontrolirati unos ulja ovaj AirFryer je za vas. Odusevljeni smo rezultatima kuhanja u njemu, od krilaca do pecenog lososa, hrskavih krumpirica, sve uspijeva i prefino je. Sve to bez prljanja kuhinje i spricanja ulja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

14/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je savrsen!

Ovaj proizvod mi je stvarno otkrice! Hrana je gotova jako brzo, sve je socno i svi nastavci se peru u perilici suda. Stedi vrijeme i novac, a i hrana je zdravija. Ne zauzima puno mjesta u kuhinji i vizualno je lijep :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

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Upozorenja

  1. U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i prženima u woku

  2. Tehnologija Rapid Air povećava brzinu protoka zraka u košari 7 puta, u odnosu na brzinu protoka zraka u fritezi Philips Viva Airfryer s ravnim dnom

  3. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  4. Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.