2 godine jamstva
Pročišćuje prostorije do 44 m²
Radi pri maks. 12 W
Stopa ispor. čis. zraka 170 m³/h (CADR)
Povezan s aplikacijom Air+
Naš pročišćivač zraka isporučuje čist zrak u svaki kut prostorije pri CADR-u od 170 m3/h te temeljito čisti prostorije veličine do 44 m2. Pozdravite se s onečišćivačima kao što su PM2.5, bakterije, pelud, prašina, životinjska prhut i ostalo u manje od 17 minuta (3).
Naš 2-slojni sustav filtriranja s tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97 % sitnih čestica veličine 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA hvata onečišćivače, ali i upotrebljava elektrostatički naboj kako bi ih privukla te čisti do dva puta više zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću štednju energije(2).
Gotovo ništa ne može pobjeći sustavu VitaShield osim čišćeg zraka. Tehnologija VitaShield hvata aerosole, mikrobe i čestice veličine 0,003 mikrona, što je manje od najmanjeg poznatog virusa. Testirao neovisan vanjski laboratorij kako bi se iz zraka uklonio virus H1N1. Testirano je i uklanjanje 99,99 % virusa HCov-E229 (5).
4.8
od 5
31
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Movoj
13/12/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Čistička má líbivý vzhled a tichý chod v noci
Čistička nám přispěla ke snížení prašnosti v bytě. Účinnost zachycení virů a jiných škodlivin nemám možnost posoudit, důvěřuji testům specializovaných laboratoří. Životnost zařízení a efektivnost jeho provozu prověří až čas.
Prednosti
Tichý chod, možnost ovládání přes aplikaci Air+, přehled o stavu filtru na mobilu
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 600i AC0650/10 Čistička vzduchu
JanBM
14/06/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Jest ładny.
Jest oczyszczaczem starannie wykonanym i bardzo ładnym. Jest niewielki i może stać w pokoju na małej szafce. Bardzo prosty w obsłudze bez "wodotrysków", gdyż są one zbędne ponieważ sprzęt jest zaprojektowany do pracy ciągłej. Jest cichy a w programie nocnym praktycznie niesłyszalnym. Pobiera bardzo mało prądu, zmierzone przeze mnie wartości to: noc - 0,9 W, średnia prędkość - 4,5 W, turbo - 8,8 W. Tak niski pobór prądu przy dużej wydajności daje rezygnacja z węgla aktywnego w filtrze, jednak wydaje się, że skuteczność filtra w zakresie pyłów zawieszonych i pyłków kwiatowych jest bardzo dobra, pomiary dosyć zaawansowanym detektorem M2000 wyraźnie to potwierdzają.
Prednosti
niski pobór prądu, cicha praca na programie nocnym, estetyczne wykonanie,
Mane
na razie nie dostrzegłem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PHILIPS AC0650/10 Oczyszczacz powietrza serii 600
Łukaszk8787
20/03/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobry zakup
Kupiony w atrakcyjnej cenie, dodatkowy filtr za złotówkę. Możliwość obsługi przez wifi. Do mieszkania w sam raz.
Prednosti
wymiary, obsługa wifi, 3 tryby pracy,
Mane
Brak.
Ova recenzija je napravljena za PHILIPS AC0650/10 Oczyszczacz powietrza serii 600
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
(2) Pročišćivači zraka tvrtke Philips s filtrom NanoProtect HEPA imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže filtar HEPA H13, testirano prema GB/T 18801.
(3) Teoretsko vrijeme jednog čišćenja izračunano je dijeljenjem CADR-a od 170 m²/h s veličinom prostorije od 48 m² (pod pretpostavkom da je površina prostorije 20 m², a visina 2,4 m).
(4) Iz zraka koji prolazi kroz materijal filtra, ispitano s prašinom od peludi breze na mediju filtra prema SOP 350.003 austrijskog instituta OFI.
(5) Test stope smanjenja mikroba u vanjskom laboratoriju uz rad uređaja u načinu rada turbo tijekom 1,5 h u testnoj komori onečišćenoj virusnim aerosolima HCOV-229E. HCOV-229E nije SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19, iako je povezan s njime.
(6) Prosječna razina buke, testirano prema IEC 60704-1 – 2020., MOD.
(7) Prijavljeni CADR po vatu, pri maks. snazi u usporedbi s 20 najprodavanijih pročišćivača zraka na Amazonu Njemačka, ožujak 2023.
(8) Preporučeni vijek trajanja izračunan je na temelju prosječnog vremena uporabe i podataka WHO-a o razini onečišćenja u gradu. Na stvarni vijek utječu okruženje i učestalost uporabe. Primjenjivo samo u državama u kojima je dostupna prodavaonica tvrtke Philips.