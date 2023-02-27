2 godine jamstva
Komplet Party
1 dvoslojni nastavak
1 dodatak za odvajanje hrane
Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje aparata Airfryer komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdraviji način.
Odvojite prostor za kuhanje u Airfryeru s pomoću dodatka za odvajanje hrane za veću raznolikost. Istovremeno pecite, grilajte ili pržite različitu hranu bez miješanja.
Beskrajna inspiracija s receptima Philips HomeID naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID dobivate personaliziranije preporuke.*
4.4
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Prednosti
Rýchle a zdravé varenie
Mane
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Prednosti
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Efektivní využití koše fritézy
Lepším rozdělením prostoru koše fritézy umožňuje přípravu více porcí, popř. současnou přípravu masa a přílohy.
Prednosti
možnost přípravy více porcí nebo masa i přílohy současně / mytí v myčce
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Posjetite www.Philips.com/HomeID kako biste provjerili je li HomeID dostupna u vašoj državi.