ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet
  • Party komplet

Dodatak za AirfryerKomplet XXL Party

HD9950/00

4.4
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Party komplet
Uz ovaj posebni Philipsov komplet Airfryer Party možete organizirati zabavu sa svim omiljenim jelima za zabave. Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje uređaja Airfryer uz dvoslojni nastavak i dodatak za odvajanje hrane.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA552/00

Dodatna oprema i savjeti za Airfryer stručnjaka za zabave

Party komplet

  • Komplet Party

  • 1 dvoslojni nastavak

  • 1 dodatak za odvajanje hrane

Udvostručite površinu za kuhanje uz dvoslojni dodatak

Udvostručite površinu za kuhanje uz dvoslojni dodatak

Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje aparata Airfryer komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdraviji način.

Odvojite prostor za kuhanje u Airfryeru s pomoću dodatka za odvajanje hrane

Odvojite prostor za kuhanje u Airfryeru s pomoću dodatka za odvajanje hrane

Odvojite prostor za kuhanje u Airfryeru s pomoću dodatka za odvajanje hrane za veću raznolikost. Istovremeno pecite, grilajte ili pržite različitu hranu bez miješanja.

Personalizirana inspiracija svaki dan

Personalizirana inspiracija svaki dan

Beskrajna inspiracija s receptima Philips HomeID naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID dobivate personaliziranije preporuke.*

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
1

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Prednosti

Rýchle a zdravé varenie

Mane

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Prednosti

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Efektivní využití koše fritézy

Lepším rozdělením prostoru koše fritézy umožňuje přípravu více porcí, popř. současnou přípravu masa a přílohy.

Prednosti

možnost přípravy více porcí nebo masa i přílohy současně / mytí v myčce

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Posjetite www.Philips.com/HomeID kako biste provjerili je li HomeID dostupna u vašoj državi.