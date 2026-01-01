2 godine jamstva
HD9953/00
Komplet dodatne opreme
1x pladanj za pizzu
Airfryer sada možete upotrebljavati za pečenje omiljene pizze. Pomoću XXL pladnja za pizzu ispeći ćete domaću pizzu od 26 cm ili čak smrznutu pizzu za samo 8 minuta.
Beskrajna inspiracija s receptima Philips HomeID naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID, dobivate personaliziranije preporuke.*
Pladanj za pizzu i hvataljke možete oprati u perilici posuđa i upotrijebiti ih ponovo.
Recenzije
Posjetite www.Philips.com/HomeID kako biste provjerili je li HomeID dostupna u vašoj državi.