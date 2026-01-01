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  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu
  • XXL komplet za pizzu

Dodatak za AirfryerXXL komplet za pizzu

HD9953/00

XXL komplet za pizzu
Uz ovaj posebni komplet Airfryer Pizza tvrtke Philips možete postati pravi majstor za pizzu. Bez potrebe za prethodnim zagrijavanjem možete uživati u omiljenoj pizzi u aparatu Airfryer za svega 8 minuta!
Pogledajte sve prednosti

Dodatna oprema za usavršavanje grilanja u aparatu Airfryer Pizza

XXL komplet za pizzu

  • Komplet dodatne opreme

  • 1x pladanj za pizzu

Ispecite omiljenu pizzu od 26 cm za samo 8 min na pladnju za pizzu

Ispecite omiljenu pizzu od 26 cm za samo 8 min na pladnju za pizzu

Airfryer sada možete upotrebljavati za pečenje omiljene pizze. Pomoću XXL pladnja za pizzu ispeći ćete domaću pizzu od 26 cm ili čak smrznutu pizzu za samo 8 minuta.

Dnevna inspiracija za nove recepte

Dnevna inspiracija za nove recepte

Beskrajna inspiracija s receptima Philips HomeID naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID, dobivate personaliziranije preporuke.*

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Pladanj za pizzu i hvataljke možete oprati u perilici posuđa i upotrijebiti ih ponovo.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Posjetite www.Philips.com/HomeID kako biste provjerili je li HomeID dostupna u vašoj državi.