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Azur Parno glačalo

Obustavljeno

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AzurParno glačalo

GC4870/02

Azur Parno glačalo

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF dat., 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4870/02 - English (US)

  • PDF dat., 24.7 kB
  • 13 March 2026

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