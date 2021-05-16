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        Obustavljeno

        AzurParno glačalo

        GC4870/02

        4.3
        | (16) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

        1 nagrada

        Savršenstvo dizajna
        Ovo novo parno glačalo Azur tvrtke Philips ima jedinstvenu značajku Ionic Deepsteam koja vam osigurava najbolje rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora na pamučnoj i lanenoj odjeći. Ako se tome dodaju optimizirana težina i dizajn, ovo je glačalo dizajnirano za savršene rezultate.
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        Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

        Glačalo s funkcijom Ionic Deepsteam

        Savršenstvo dizajna

        • Para od 50 g/min; dodatna količina pare od 200 g

        • Grijaća ploča SteamGlide Plus

        • Sigurnosno automatsko isključivanje

        • 2600 W

        Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

        Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

        Jedinstveni vrh glačala na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio grijaće ploče s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.

        Optimalan dizajn za lako pomicanje preko odjevnog predmeta

        Optimalan dizajn za lako pomicanje preko odjevnog predmeta

        Parno glačalo tvrtke Philips dizajnirano je za lako pomicanje preko odjevnog predmeta i dosezanje teško dostupnih mjesta.

        Glačalo je lagano kako bi se lakše stavljalo na dasku i podizalo s nje

        Glačalo je lagano kako bi se lakše stavljalo na dasku i podizalo s nje

        Glačalo ima optimalnu težinu od 1,6 kg pa ga je lako neprestano stavljati na dasku i postavljati u uspravni položaj.

        Tehničke specifikacije

        Pronađite podršku za ovaj proizvod

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        Dijelovi i dodatni pribor

        Nagrade

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        Recenzije

        Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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        4.3

        od 5

        16

        Recenzije

        87%

        osoba preporučuje ovaj proizvod

        2

        16/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Špičková žehlička

        Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.

        Prednosti

        Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení

        Mane

        nic

        Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron

        Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron

        06/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Skvělá. Lehká žehlička

        Žehlička je skvělá, lehká do ruky. Funguje výborně

        Prednosti

        Lehká, ideální programy

        Mane

        Žádné

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron

        04/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Top zehlicka

        Tuto žehličku mám cca 10let a stale je perfektni! Je trochu tezsi do ruky, ale zato nemusíte na zehlicku tolik tlacit. Velmi doporučuji.

        Prednosti

        Tlacitko na paru, ktera jde vice do hloubky, perfektni na jeansy.

        Mane

        Vetsi hmotnost.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron

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