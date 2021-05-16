2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min; dodatna količina pare od 200 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Sigurnosno automatsko isključivanje
2600 W
Jedinstveni vrh glačala na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio grijaće ploče s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.
Parno glačalo tvrtke Philips dizajnirano je za lako pomicanje preko odjevnog predmeta i dosezanje teško dostupnih mjesta.
Glačalo ima optimalnu težinu od 1,6 kg pa ga je lako neprestano stavljati na dasku i postavljati u uspravni položaj.
Nagrade
4.3
od 5
16
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Špičková žehlička
Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.
Prednosti
Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení
Mane
nic
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron
Houska
06/05/2021
Česká republika
Skvělá. Lehká žehlička
Žehlička je skvělá, lehká do ruky. Funguje výborně
Prednosti
Lehká, ideální programy
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron
Mata87
04/05/2021
Česká republika
Top zehlicka
Tuto žehličku mám cca 10let a stale je perfektni! Je trochu tezsi do ruky, ale zato nemusíte na zehlicku tolik tlacit. Velmi doporučuji.
Prednosti
Tlacitko na paru, ktera jde vice do hloubky, perfektni na jeansy.
Mane
Vetsi hmotnost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4870/02 Steam iron