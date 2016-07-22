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  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
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  • Brže, lakše i naprednije

Obustavljeno

Azur Performer PlusParno glačalo

GC4521/87

4.9
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom uporabe. Kombinacija značajke Quick Calc Release, naše površine za glačanje T-ionicGlide (ocijenjene s 5 zvjezdica) koja pruža najbolje klizenje i funkcije sigurnosnog automatskog isključivanja lako osigurava optimalne rezultate glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz našu dosad najbolju površinu za glačanje

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 50 g/min;dod. kol. pare 200 g

  • Površina za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2600 W

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke.

Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 200 g

Dodatna količina pare do 200 g

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

22/07/2016

Hrvatska

Hrvatska

Za svaku preporuku

Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Prednosti

Dobrá žehlící plocha

Mane

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

12/06/2016

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

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