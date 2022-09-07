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  • Snaga i preciznost
  • Snaga i preciznost
  • Snaga i preciznost

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4410/02

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snaga i preciznost
Za jednostavno i glatko glačanje želite najbolju kombinaciju klizenja i snažne pare. Parno glačalo Philips GC4410/02 s površinom za glačanje SteamGlide pruža vam najbolje od obje značajke!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo koje omogućuje snažnu paru i odlično klizi

Snaga i preciznost

  • Para od 40 g/min;dod. kol. pare 130 g

  • Površina za glačanje SteamGlide Plus

  • 2400 W

SteamGlide je vrhunska grijaća ploča koju je proizvela tvrtka Philips

SteamGlide je vrhunska grijaća ploča koju je proizvela tvrtka Philips

SteamGlide je najbolja grijaća ploča tvrtke Philips za vaše parno glačalo. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Много добра ютия

Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4410/02 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4410/02 Парна ютия

13/08/2021

Україна

Україна

Надійний продукт

Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC4410/02 Праска з відпарюванням

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC4410/02 Праска з відпарюванням

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