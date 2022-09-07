2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dod. kol. pare 130 g
Površina za glačanje SteamGlide Plus
2400 W
SteamGlide je najbolja grijaća ploča tvrtke Philips za vaše parno glačalo. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.
2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Маги81
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Много добра ютия
Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4410/02 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4410/02 Парна ютия
Tasic
13/08/2021
Україна
Надійний продукт
Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC4410/02 Праска з відпарюванням
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC4410/02 Праска з відпарюванням