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Obustavljeno

Azur PerformerParno glačalo

GC3810/20

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažnu učinkovitost s lakoćom uporabe. Naša značajka Auto Steam Control osigurava odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet. Grijaća ploča SteamGlide Plus osigurava brzo glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz našu inovativnu kontrolu pare i temperature

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 40 g/min;dod. kol. pare 150 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

  • Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare od 150 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 150 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 150 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/09/2022

България

България

Provjereni kupac

За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто

Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!

Prednosti

качество, гаранция, дизайн, ефективност

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

20/12/2018

България

България

Отлично

Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

05/04/2018

Hrvatska

Hrvatska

Lakoća peglanja

Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo

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