2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dod. kol. pare 150 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 150 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
medenca
02/09/2022
България
Provjereni kupac
За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто
Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!
Prednosti
качество, гаранция, дизайн, ефективност
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Вили1972
20/12/2018
България
Отлично
Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
GOGA61
05/04/2018
Hrvatska
Lakoća peglanja
Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo