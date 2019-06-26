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Obustavljeno

Azur PerformerParno glačalo

GC3803/30

4.5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom uporabe. Naša značajka Auto Steam Control osigurava odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet. Grijaća ploča SteamGlide osigurava odlično klizenje kako biste ubrzali glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz našu inovativnu kontrolu pare i temperature

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 40 g/min;dodatna para od 140 g

  • Grijaća ploča SteamGlide

  • Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 140 g

Dodatna količina pare do 140 g

Dodatna količina pare do 140 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам

Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парова праска

30/06/2019

България

България

Добра ютия.

Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

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