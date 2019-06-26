2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dodatna para od 140 g
Grijaća ploča SteamGlide
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare do 140 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Candy555
26/06/2019
Україна
Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам
Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парова праска
НиколайВасилев
30/06/2019
България
Добра ютия.
Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия