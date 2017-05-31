2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 35 g/min;dod. kol. pare 100 g
Keramičko stopalo za glačanje
Anti-calc
2100 W
Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия