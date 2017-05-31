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Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC2042/40

4.5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po stopalu za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 35 g/min;dod. kol. pare 100 g

  • Keramičko stopalo za glačanje

  • Anti-calc

  • 2100 W

Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парова праска

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

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