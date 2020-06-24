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  • Brzo, od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC2040/70

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po grijaćoj ploči i kontinuiranom stvaranju pare.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 30 g/min; dodatna para od 100 g

  • Grijaća ploča koja se ne lijepi

  • Anti-calc

  • 2100 W

Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Много добра.

Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.

Prednosti

незалепващо покритие

Mane

не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

10/02/2020

България

България

Продуктът е добър

Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.

Prednosti

Удобна и лека

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

25/06/2019

България

България

Доволна съм!

За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

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