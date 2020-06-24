2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 30 g/min; dodatna para od 100 g
Grijaća ploča koja se ne lijepi
Anti-calc
2100 W
Snaga do 2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.
Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Nagrade
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mikrob4eto
24/06/2020
България
Много добра.
Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.
Prednosti
незалепващо покритие
Mane
не съм открила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Христо Христов
10/02/2020
България
Продуктът е добър
Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.
Prednosti
Удобна и лека
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
jankova
25/06/2019
България
Доволна съм!
За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия