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Parno glačalo

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Parno glačalo

GC1436/20

Parno glačalo

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1436/20 - English (US)

  • PDF dat., 955.5 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF dat., 437.9 kB
  • 13 March 2026

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