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Obustavljeno

Parno glačalo

GC1436/20

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lako i učinkovito
Ovo parno glačalo Comfort čini glačanje lakšim i učinkovitim uz veliku količinu kontinuirane pare, a stopalo za glačanje koje se ne lijepi olakšava klizenje glačala. Uz glačalo Comfort glačanje je sada olakšano.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za olakšavanje glačanja

Lako i učinkovito

  • 2000 W

  • Anti-calc

  • Povr. za glač. koja se ne lijepi

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую....

Мені подарували парову праску Philips. Попробувавши, була у захваті. Прасувати нею одне задоволення... Тепер буду купувати Philips... А також рекомендувати рідним та близьким. Успіху всім!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1436/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1436/20 Парова праска

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Праску мені подарували, до використання приступила не відразу.Зараз коли почала користуватися цією праскою, вона стала для мене порятунком, бо я майже завжди кудись спішу , і для мене дуже важливо , що не треба довго чекати поки нагріється праска.Дуже зручна у використанні, прасує дуже якісно, як джинси, так і делікатні тканини.Я задоволена нею повністю.Недоліків за пів року використання не знайшла.Рекомендую!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1436/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1436/20 Парова праска

09/10/2019

България

България

Отлични характеристики

Много добро качество на много ниска цена. Лека и удобна, пуска много пара, не залепва, не прокапва върху дрехите. Чисти се лесно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1436/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1436/20 Парна ютия

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