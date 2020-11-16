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  • Antialergijska vrećica s-bag®
  • Antialergijska vrećica s-bag®
  • Antialergijska vrećica s-bag®
  • Antialergijska vrećica s-bag®
  • Antialergijska vrećica s-bag®
  • Antialergijska vrećica s-bag®

Obustavljeno

s-bagAntialergijska vrećica za prašinu

FC8022/04

3
| (1) Recenzije
Antialergijska vrećica s-bag®
s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisivače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisivač.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/25

HomeRun 9000

HomeRun 9000
Robotski usisivač za usisavanje i pranje

XU9100/10

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3100/01

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3110/02

Serija 3000

Serija 3000
Usisivač s vrećicom

XD3110/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač s vrećicom

FC8783/09

Performer Active

Performer Active
Usisivač s vrećicom

FC8578/09

Bolja filtracija, idealno za osobe koje pate od alergija

Antialergijska vrećica s-bag®

  • 4 vrećice za prašinu

  • Univerzalna

  • Antialergijska filtracija

Univerzalni standard

Univerzalni standard

Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisivačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Antialergijska – idealno za osobe koje pate od astme i alergija

Antialergijska – idealno za osobe koje pate od astme i alergija

s-bag® Anti-Allergy ima visok stupanj filtracije radi hvatanja polena, čestica prašine, grinja, alergena grinja i alergena iz mačje dlake sve do veličine od 1 mikrona. Ova razina filtracije znatno smanjuje izloženost vaše obitelji alergenima i korisna je osobama koje pate od astme i alergija.

Sintetički materijal velike otpornosti, proizveden u Švedskoj

Sintetički materijal velike otpornosti, proizveden u Švedskoj

Vrećica s-bag® Anti-Allergy napravljena je od izuzetno otpornog sintetičkog materijala, proizvedena u Švedskoj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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