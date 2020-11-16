2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8022/04
XU2100/15
XU2100/25
XU9100/10
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
FC8783/09
FC8578/09
4 vrećice za prašinu
Univerzalna
Antialergijska filtracija
Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisivačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
s-bag® Anti-Allergy ima visok stupanj filtracije radi hvatanja polena, čestica prašine, grinja, alergena grinja i alergena iz mačje dlake sve do veličine od 1 mikrona. Ova razina filtracije znatno smanjuje izloženost vaše obitelji alergenima i korisna je osobama koje pate od astme i alergija.
Vrećica s-bag® Anti-Allergy napravljena je od izuzetno otpornog sintetičkog materijala, proizvedena u Švedskoj.
3.0
od 5
1
Recenzije
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Ova recenzija je napravljena za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů